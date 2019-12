El físico importa: ‘Charli’ merecía más que un mísero digipack con el CD en el sitio equivocado

Seguimos reseñando las ediciones físicas de algunos de los mejores discos de 2019 y hoy diseccionamos otro CD, el de ‘Charli‘. Y no, Charli XCX no se lo ha currado más que Ariana Grande, de hecho la edición en CD de este gran álbum de pop es bastante pobre, aunque quizá no era una opción hacerse con el vinilo con lo mal que sonaba ya el de ‘Sucker‘ publicado por Urban Outfitters, pues al fin y al cabo ambos son discos producidos digitalmente.

A pesar de lo moderno que puede sonar ‘Charli’, su edición en CD no es nada moderna, de hecho este viene en un mísero “digipack” que si incluye libreto, es más mísero aún, pues se compone de dos páginas, las que veis en la foto: en la primera pueden leerse los créditos impresos en un tamaño diminuto, y en la segunda un texto de agradecimiento de Charli, que dedica el álbum a sus colaboradores, familia y amigos y también a Bill Clayton, un cantante de pop de Norwich, Inglaterra que fallecía el pasado mes de marzo a los 22 años debido a un cáncer de huesos, y del que Charli era mentora.

Sin embargo, lo peor del “digipack” de ‘Charli’ es la distribución de sus elementos principales: el CD y el libreto. Si normalmente los CDs vienen en la parte interior de la contraportada, sumando peso a esta, en ‘Charli’ es al revés: el “compact disc” está sujeto en la parte interior de la portada, por lo que esta pesa más que la contraportada, cuya parte interior muestra el logo de “Charli XCX” y una serie de símbolos. El efecto es extraño en cualquier caso: parece un error de fábrica. Al menos vale la pena hacerse con él por lo bien que suena este formato: el sonido siempre es más corpulento a diferencia de lo que sucede con la música en streaming.