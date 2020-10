Miley Cyrus trabaja en un disco de versiones de Metallica

Miley Cyrus se está hartando a hacer versiones estos días, lo cual es una buena noticia porque sus versiones suelen ser estupendas, cuando no excelentes.

Recientemente, la artista ha puesto los pelos de punta al mundo apropiándose de una canción tan improbable como ‘Communication’ de The Cardigans, también de clásicos como ‘Boys Don’t Cry’ de The Cure, ‘Zombie’ de Cranberries, ‘Sweet Jane’ de la Velvet y Nico o ‘Just Breathe’ de Pearl Jam, e incluso ha sorprendido marcándose una cover de ‘Gimme More’ de Britney Spears, una canción que difícilmente funciona más allá de su propio contexto. Y antes de todo esto helaba a sus seguidores con su versión de ‘Heart of Glass‘ de Blondie, que después decidía publicar en las plataformas de streaming. Todo esto mientras ‘Midnight Sky’, una canción original, sigue triunfando.

Ahora, Miley es noticia tras confirmar que se encuentra preparando un álbum de versiones de Metallica… aparte del suyo propio, que sigue sin fecha de edición. En una charla con el diseñador Rick Owens para la revista Interview, la artista ha dicho: «Estamos trabajando en un disco de versiones de Metallica. Somos tan afortunados de poder seguir trabajando en nuestro arte en un tiempo como este… Al principio me daba la sensación de que era un trabajo poco inspirador, pero ahora me siento totalmente motivada».

Esta información volverá a no sorprender absolutamente a nadie y no porque el proyecto en cuestión abarque canciones ajenas, sino porque Miley ya había versionado a Metallica, en concreto ‘Nothing Else Matters’, en uno de sus directos. Antes, temas de Pink Floyd, Def Leppard, Led Zeppelin, Nine Inch Nails, Nirvana, Joan Jett o Billy Idol pasaron por su repertorio, entre muchísimos otros no necesariamente de rock clásico. Precisamente Joan Jett ha inspirado el próximo disco de la cantante, desde los tiempos de ‘Mother’s Daughter’, definitivamente en su etapa rockera… sin olvidar lo bien que casaban juntas ‘Slide Away’ y ‘Bittersweet Symphony’.