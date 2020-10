Joe Crepúsculo hace que «salga el sol» aunque diga lo contrario

Esta semana al fin ha salido a la venta ‘Supercrepus II’, un disco totalmente nuevo de Joe Crepúsculo, que lo que sí incluye es una ristra interminable de singles que hemos venido conociendo durante el último año: ‘Cuarentena sin ti’, ‘Discoteca en ruinas’, ‘Ratas salvajes‘, la country ‘Te brilla la cara’, la versión de Roxette con Tomasito, ‘Serenata‘, últimamente ‘Chococristos’ y ‘Lo peor’… La lista casi no ha tenido fin. Y aun así le sobraban temazos como ‘Hoy no sale el sol’, que es hoy nuestra «Canción del Día». Foto: Silvia Roca.

‘Hoy no sale el sol’ es la típica composición en la que se explota un juego de contrastes: la letra es un desengaño amoroso, («ya no me creo lo que tienes que decir / porque ya no confío en ti nunca más»), una «segunda temporada de algo que no tuvo que empezar», pero la música es un bálsamo para dicha situación. Un riff de teclado aparece en la intro de la composición, sobre una base rítmica uptempo -y una línea de guitarra- que no puede resultar más Smiths. Y es que tras los buenos resultados dejados por ‘Discoteca en ruinas‘ en cuanto a jangle pop, ¿por qué no continuar esa línea? Una canción completamente embriagadora, rápida, breve y adictiva que se suma a una colección de hits realmente abrumadora.

Joe Crepúsculo es el primer invitado de los «bundles» de nuestra tienda: packs especiales en los que te podrás llevar 2 items casi por el precio de 1. En este caso, podrás hacerte en exclusiva con 2 camisetas, casi por el precio de 1 (hay un recargo simbólico en deferencia a viejos compradores), solo por tiempo limitado. En cuanto al vinilo de ‘Supercrepus II’, puedes hacerte con él en la tienda de El Volcán. El álbum será presentado el 24 de noviembre en Madrid y el 28 de noviembre en Barcelona.



