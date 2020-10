Las mejores canciones del momento: octubre 2020

Renovamos nuestra playlist de lo mejor del mes con algunas de las canciones que van directas a nuestra lista de lo mejor del año -si no lo impiden otras pistas de los mismos autores-, como es el caso de ‘Lifetime’ de Romy y ‘Demasiadas mujeres’ de C. Tangana. En representación de los “Discos de la Semana” de este otoño, compartimos pistas de Sufjan Stevens, Róisín Murphy, Maria Rodés, Dan Croll, Fontaines DC, The Flaming Lips o Joe Crepúsculo (que lo será esta semana). También han sacado discos notables Nathy Peluso, Delaporte, Dagny, Annie, James Blake (un EP), Ava Max y Fleet Foxes.

Han comenzado a anticipar nuevos álbumes Ariana Grande, Royal Blood, Kali Uchis y lo sigue haciendo Kylie Minogue. Entre las sorpresas de los últimos días, la colaboración de Alizzz con Amaia; y, entre las revelaciones, destacamos los trabajos de Ascendant Vierge, Lous and the Yakuza (con la producción de El Guincho), Morreo, Eguala, Anabel Lee y Borneo. Completamos la playlist con canciones de Princesa Alba, Marcelo Criminal, beabadoobee, Haim y los dos temas que han ganado los últimos “JNSP Song Contests” de nuestros foros: ‘Close to You’ de Cosima y ‘Take Hold of Me’ de Ane Brun.

C. Tangana / Demasiadas mujeres

Romy / Lifetime

Ascendant Vierge / Discoteca

Royal Blood / Trouble’s Coming

Alizzz, Amaia / El encuentro

Joe Crepúsculo / Hoy no sale el sol

Delaporte / Se va

Rigoberta Bandini / Fiesta

Julia Michaels / Lie Like This

Dagny / Bye Bye Baby

Sufjan Stevens / Landslide

The Flaming Lips / Mother Please Don’t Be Sad

Maria Rodés / La extraña

Cosima / Close to You (Moonlightning)

Dan Croll / Work

Annie / The Streets Where I Belong

Ava Max / Tattoo

Kylie Minogue / Magic

Róisín Murphy / Shellfish Mademoiselle

Kali Uchis, Jhay Cortez / la luz (fin)

Princesa Alba / Ya no quieres quererme

Lous and the Yakuza / Dans la hess

James Blake / Before

Ane Brun / Take Hold Of Me

Morreo / Pesadilla pop

Eguala / Tiempos de Twindergram

Fontaines DC / A Lucid Dream

Anabel Lee / Sobran defectos

Marcelo Criminal / Dentro y en contra

beabadoobee / Worth It

Ariana Grande / positions

Nathy Peluso / Buenos Aires

Haim / Man from the Magazine

Borneo / Limoneros

Fleet Foxes / Can I Believe You