Los Javis trabajan en una segunda temporada de ‘Veneno’, que arrasó anoche en abierto

Este ha sido el fin de semana definitivo de ‘Veneno’, la última serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, como todo el mundo sabe inspirada en la vida de Cristina Ortiz. Por un lado, Antena 3 ha emitido en abierto en el prime-time de este domingo los dos primeros capítulos de la serie; por otro, la serie ha terminado este sábado en el A3 Player, el único lugar donde se podrán ver los 6 capítulos restantes. Al menos en principio, puesto que ‘Veneno’ fue lo más visto de este domingo, al conquistar a 2,5 millones de espectadores, y el 14,9% y el 18,9% de la audiencia, muy por encima de la media de la cadena.

Los episodios emitidos anoche para el público generalista sirvieron para comprobar de qué manera La Veneno pudo ser influyente ante una audiencia millonaria, al mostrar con naturalidad lo que significaba ser transgénero en España en los años 90. Un inicio algo confuso en cuanto a montaje en los primeros momentos fue asentándose después gracias a un buen elenco de estrellas consagradas (Lola Dueñas en una hilarante recreación de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’) y talentos más noveles, en un nuevo gran equilibrio de emociones y humor de los autores de ‘La llamada‘ y ‘Paquita Salas‘. Con sus más (ese recuerdo de las fans de Take That con Soy Una Pringada) y sus menos (la música, por ejemplo, aparece metida con calzador, en especial ‘Dreams’ de Cranberries, que no pega absolutamente nada en esta historia), ‘Veneno’ dejó anoche ganas de más gracias a un poderoso segundo capítulo, crudo en su retrato de lo que significaba o puede significar aún ser homosexual o transgénero en un entorno rural. En los próximos días reseñaremos la serie al completo.

La noticia de momento es que Los Javis trabajan ya en una segunda temporada, pese a que el desenlace de la serie es el que todos conocemos. Aunque según Vertele, el proyecto aún está en pañales, tiene el visto bueno de Antena 3 y se trabajaría en una trama paralela, como se ha hecho en otras series internacionales y nacionales que parecían completamente finiquitadas. Estas han sido las declaraciones de Ambrossi: «Se pensó como una miniserie, porque la historia acaba trágicamente, pero nos hemos puesto a trabajar en una segunda temporada». Calvo añadía: «Hay tantas historias alrededor de la de Cristina que contar, hay tanto que explorar, que se nos ha quedado corto en esta miniserie y nos hemos puesto a trabajar en ello». Te recordamos que puedes comentar la serie en nuestro foro de La Veneno.