Madrid anuncia ciclo de conciertos al aire libre con Ginebras, Carmen Boza, Confeti de Odio, Cariño…

La Comunidad de Madrid anuncia nuevo ciclo de conciertos que tendrá lugar en 14 municipios madrileños entre el 31 de octubre y el 29 de noviembre, ideado específicamente para adaptarse a la situación actual y apoyar la campaña de #CulturaSegura.

La ‘Sesión Vermú’ se celebrará cada fin de semana del mes de noviembre en horario matinal y tendrá lugar al aire libre, aunando música, turismo y gastronomía. El acceso será gratuito con aforo «controlado» para respetar los protocolos sanitarios establecidos en cada caso. Por otro lado, en la mayoría de fechas se podrá disfrutar de 2 conciertos seguidos en cada municipio «con combinaciones muy atractivas». Son un total de 90 conciertos que podrán disfrutarse en las localidades de Alcalá de Henares, Aranjuez, Buitrago del Lozoya, Chapinería, Chinchón, Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra, Navalcarnero, Nuevo Baztán, Rascafría, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna y Villarejo de Salvanés.

Entre los artistas confirmados se encuentran Ginebras, Carmen Boza, Alice Wonder, Confeti de Odio, The New Raemon, Lorena Álvarez, Melenas, Cariño, McEnroe, Elle Belga, El Meister, Marem Ladson o Mourn, además de destacadas figuras del jazz como María Toro, Lucía Rey o Pablo Caminero; o del flamenco fusión como Sandra Carrasco, María Peláe o Mario Palma. Os dejamos con la programación íntegra de Sesión Vermú. Entradas, en este enlace.

PROGRAMACIÓN ‘SESIÓN VERMÚ’

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

Nuevo Baztán

Daniel García Trío

San Lorenzo de El Escorial

The New Raemon + McEnroe

San Martín de Valdeiglesias

Caballo Prieto Azabache + Cariño

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Alcalá de Henares

Mr. Kilombo + Carmen Boza

Buitrago del Lozoya

McEnroe + The New Raemon

Chinchón

Karavana + Cariño

Navalcarnero

Ariel Brínguez Quintet

Rascafría

Daniel García Trío

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

Alcalá de Henares

Ainoa Buitrago + Alice Wonder

Chapinería

Caballo Prieto Azabache + Menta

Nuevo Baztán

María Toro Cuarteto

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

Buitrago del Lozoya

Caminero Quinteto

Chinchón

Alice Wonder + Ainoa Buitrago

Rascafría

La Claridad + Valdivia

San Martín de Valdeiglesias

Niña Polaca + Karavana

Torrelaguna

Marem Ladson + María Yfeu

Villarejo de Salvanés

María Toro Cuarteto

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

Alcalá de Henares

María La Blanco + Maruja Limón

Miraflores de la Sierra

Elle Belga + Confeti de Odio

San Lorenzo de El Escorial

Menta + Ginebras

Villarejo de Salvanés

Coffe & Wine + El Meister

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

Aranjuez

Elle Belga + Confeti de Odio

Chinchón

Menta + Ginebras

Navalcarnero

Coffe & Wine + El Meister

Torrelaguna

María La Blanco + Maruja Limón

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

Alcalá de Henares

Hickeys + Melenas

Aranjuez

La Jose + María Peláe

Manzanares El Real

Lucía Rey Trío

Nuevo Baztán

Niña Polaca + Mourn

San Lorenzo de El Escorial

Mario Palma + Sandra Carrasco

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

Aranjuez

Lucía Rey Trío

Buitrago del Lozoya

Niña Polaca + Mourn

Chinchón

La Jose + María Peláe

Manzanares El Real

Mr. Kilombo + Carmen Boza

Navalcarnero

Marina Lledó + Zaruk

Rascafría

Mario Palma + Sandra Carrasco

San Martín de Valdeiglesias

Olivia is a Ghost + Leon Coeur

Torrelaguna

Hickeys + Melenas

Villarejo de Salvanés

Marina Lledó + Zaruk

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

Aranjuez

Vermú + Lorena Álvarez

Manzanares El Real

Karavana + Hickeys

Navalcarnero

María Yfeu + Marem Ladson

Nuevo Baztán

Olivia is a Ghost + Leon Coeur

San Lorenzo de El Escorial

Caminero Quinteto

San Martín de Valdeiglesias

La Claridad + Valdivia

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

Buitrago del Lozoya

La Claridad + Valdivia

Manzanares El Real

Leon Coeur + Olivia is a Ghost

Rascafría

Caballo Prieto Azabache + Karavana

Torrelaguna

Vermú + Lorena Álvarez

Villarejo de Salvanés

Ariel Brínguez Quinteto