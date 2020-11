Lana Del Rey pasa su disco al año que viene pero anuncia otro de versiones para Navidad

Lana Del Rey pospone definitivamente el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, ‘Chemtrails Over the Country Club’. El largo iba a salir en septiembre, pero en palabras de la artista, finalmente pasa al año que viene debido a un retraso de «entre 16 y 17 semanas» en la producción de los vinilos. «Chemtrails» saldría ahora a partir del próximo de mes de marzo. Eso sí, la cantante indica que «está terminado» y que es «folky, hermoso y muy diferente a ‘Norman Fuckin’ Rockwell!‘.

¿Cómo ha decidido compensar Lana el retraso de su nuevo disco, del que ya se conocía el primer single ‘Let Me Love You Like a Woman’? En su línea, la autora de ‘Video Games’ ha anunciado la llegada de OTRO disco, en este caso, de versiones de «estándares y clásicos» de la canción tradicional americana. Este disco, el primero compuesto íntegramente de versiones en la carrera de Lana a pesar de que la artista ha llegado a cantar e incluso grabar multitud de ellos, contaría con la participación de la cantautora Nikki Lane y saldría «en Navidad». Lana no ha indicado si la fecha de publicación del álbum es el 25 de diciembre, antes o después.

De momento, Lizzy Grant ha querido compartir una nueva versión en Instagram que, en principio, no formaría parte de este nuevo álbum de covers, ya que está destinada a aparecer en un nuevo documental sobre el Liverpool FC. Se trata de un cover de ‘You’ll Never Walk Alone’, el tema del musical ‘Carousel’ popularizado en 1963 por Gerry & The Pacemakers que, desde hace años, sirve de himno del mencionado club de fútbol.