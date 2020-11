Rozalén deja sin top 1 en España a Antonio Orozco; Ariana Grande decepciona

Rozalén es el nuevo número 1 en España con su nuevo disco ‘El árbol y el bosque’. ‘Quién me ha visto’ y ‘Cuando el río suena’ ya fueron top 1 en nuestro país, por lo que la pregunta más bien es si ‘El árbol y el bosque’ resistirá también 2 años en lista como los álbumes anteriores de la artista. La fulgurante entrada de Rozalén deja a Antonio Orozco en el puesto 2 con su último álbum ‘Avionica’. Es el primer disco del cantante desde 2015, cuando ‘Destino’ fue top 4, por lo que en realidad el asunto era pan comido para Rozalén.

Al ver las cifras internacionales de ‘positions’ de Ariana Grande, habíamos observado que la cantante era número 1 en Reino Unido y Estados Unidos, pero con datos mucho peores que en los tiempos de ‘thank u, next’. Es el caso de España, donde el álbum tiene que conformarse con el número 5, lejos del top 1 logrado por ‘Sweetener’ y también por debajo de lo conseguido por ‘thank u next’ (top 3). Ariana queda así por detrás incluso de ‘Letter to You’ de Bruce Springsteen, que baja del 2 al 3, y de Vanesa Martín, que baja del 1 al 4, pese a que ambos están en su segunda semana, y no en la primera.

También decepcionante es la entrada de ‘Love Goes’ de Sam Smith, fuera del top 10, en el puesto 13. El disco ha sido top 2 en Reino Unido y top 5 en Estados Unidos, pero ha logrado lugares modestos en Alemania (11), Italia (20) y Francia (29).

Otras entradas que llaman nuestra atención son la de Eels con su nuevo álbum, ‘Earth to Dora’. Es solo un puesto 87 pero recalca la fidelidad del público español a la propuesta de Mark Everett. Este disco y el anterior ni siquiera han entrado ya en el Billboard 200, pese a que Estados Unidos es su propio país. Y también hay que hablar de ‘Deseo carnal’ de Alaska y Dinarama, que llega al puesto 52, suponemos que gracias a una edición en vinilo transparente. El segundo álbum de Dinarama, salió en 1984, fue número 2 en ventas, pero en 1985 su popularidad se desbordó gracias al éxito del segundo single, ‘Ni tú ni nadie’. En abril del 85, cuando ya llevaba medio año en la calle, subió al número 1, que ocupó durante 16 semanas, terminando siendo el disco más vendido del año en España de aquel año. Ni Alaska y Dinarama ni Fangoria volverían a dominar el país de tal manera, pese a los numerosos éxitos que les aguardarían, de ‘A quién le importa’ a ‘Dramas y comedias’.

El resto de entradas de la semana son La Polla Records con ‘Levántate y muere’ en el número 9, María Jiménez con ‘La vida a mi manera’ (16), Bryant Myers con ‘Bendecido’ (17), U2 con la edición 20 Aniversario de ‘All That You Can’t Leave Behind’ (19), Depeche Mode con una reedición de ‘Songs of Faith and Devotion’ (35), Motorhead con ‘Ace of Spades’ (36) , Keith Jarrett con ‘Budapest Concert’ (65) y Mr Bungle con ‘The Raging Warath of the Eastern Bunny Dem’ (85).