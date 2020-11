Delaporte y Arkano representan una nefasta relación tóxica en ‘Rica, rica’

‘Las montañas‘, otro adictivo álbum de Delaporte, será nuestro «Disco de la Semana», pues contiene hits tan evidentes como ‘Clap, Clap‘, otros más sutiles como esos dos pedazo de «growers» llamados ‘Las montañas‘ y ‘No’, nuevos registros como ‘No dirás’ y ‘Se va‘… y les sobran temas tan interesantes como ‘Rica, rica’. Este dúo con Arkano es hoy nuestra «Canción del Día».

La más inmediata del sector más macarrilla del álbum (el de las colaboraciones medio rockeras de Ginebras y PUTOCHINOMARICÓN), ‘Rica, rica’ puede pasar por uno de esos hits abrasivos de «música urbana» que pueblan las playlists de éxitos de hoy. Sin embargo, no es lo que parece. Los beats queman, y hay cierto poso latino en la composición, como mínimo en cuanto a melodía y campos semánticos («dame tu boquita rica»), pero toda esa letra que nos habla de amar hasta morir está retratando la peor de las relaciones tóxicas.

Escuchamos a Arkano decir frases tan repulsivas como «Te quiero matar, lo ves en mi cara», «Me quieres matar, me quiero morir» o «Te quiero lamer, morder, ahogar… hagamos de la muerte un estado natural». Pero lo que están intentando Delaporte es huir de alguien así, como han explicado en una interesante entrevista con Muzikalia: «en las canciones se habla siempre de empoderamiento, de “pues ahora te dejo y mira que guay estoy” pero creo que es más importante dar a conocer este patrón y este proceso porque es el tóxico de verdad. Y es el que te hace luego escribir una canción diciendo “Ahora soy mejor que tú”. Hablar de la toxicidad y hablar del germen inicial del maltrato, el pensamiento radical que te lleva a situaciones tan extremas, creo que es muy importante».

En otro momento de la entrevista indica que la canción parece retratar «una relación amorosa, pero no es amorosa: «Es el ejemplo perfecto de vivir en la toxicidad. Tanto para ti como para los demás. Es decir, necesito que las personas me valoren porque yo misma no sé hacerlo. De esta manera, te enganchas a personas que te dicen lo que vales y dejas de valer para poder sentir que valgo algo. Eso es muy peligroso porque dependes de otras personas que a veces no son las más sanas para poder ser una persona en mayúsculas. La toxicidad viene de ahí, necesitar la evaluación constante de otros para poder encontrarte a ti. Eso es horrible porque prefieres engancharte a este tipo de personas por no estar sola. Y vas de gancho en gancho».

Delaporte tienen programada una larga gira de presentación para 2021, cuyas fechas puedes consultar en Instagram. Puedes opinar sobre la banda en nuestro foro de Delaporte.