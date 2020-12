Escucha lo nuevo de Natalia Lacunza, Amaral con Estopa, Califato ¾, Rico Nasty…

Hoy viernes 4 de diciembre ven la luz los nuevos discos de Shawn Mendes, Yungblud, Rico Nasty y Calexico, además de un directo de Sigur Rós recuperado de 2002 y otro directo de Arctic Monkeys, entre otros. Por otro lado, Death Cab for Cutie presentan EP benéfico con versiones de TLC o R.E.M. y Tori Amos uno navideño.

Entre los singles originales que salen hoy viernes y puedes escuchar en nuestra playlist se encuentra el nuevo de Natalia Lacunza producido por Anxo Ferreira de Novedades Carminha, en el que mandan los aires ochenteros, y también el nuevo de J Balvin con Mr Eazi que incorpora una referencia a ‘Suavemente’ de Elvis Crespo. En los últimos días hemos destacado en portada también los últimos lanzamientos de Bizarrap con Nathy Peluso, que está arrasando en Youtube; Texas con Wu-Tang Clan, primer adelanto del disco que los primeros publicarán el año que viene; el pegadizo single anti-navideño de U.S. Girls o la balada que presenta la reedición de ‘Glory’ de Britney Spears.

Y utilizamos la frase «singles originales» por una razón, porque hoy sale un buen puñado de remixes a los que vale la pena prestar atención. Está por supuesto el de ‘Blinding Lights’ de The Weeknd con Rosalía, pero también el anunciado de ‘Oh Santa!’ de Mariah Carey con apariciones estelares de Ariana Grande y Jennifer Hudson. Hay de todo: Sofi Tukker llevan ‘911’ de Lady Gaga a su terreno, Robert Smith de The Cure vuelve a la actualidad musical a través de su remix de ‘Teenager’ de Deftones, Buscabulla suman a Empress Of en ‘Ta que tiembla’, Jessie Ware presenta una relectura exquisita de ‘Adore You’ por parte de Bibi Zhou y Sihan, Ela Minus transforma ‘megapunk’ junto a nombres como Eikka, Royal Blood atacan ‘the ground below’ de Run The Jewels…

Otras novedades del viernes que puedes escuchar en nuestra playlist son el nuevo single de David Bisbal con Carrie Underwood (!), nuevos temas de Califato 3/4, Maren o Kuqui Alegre con La Bien Querida, uno de los temas antes inéditos que presentan la reedición de ‘SAWAYAMA‘ de Rina Sawayama, nuevo tema de 24kGoldn con DaBaby que podría ser un hit, baladita de Josef Salvat, un tema nuevo de El petit de cal eril o singles navideños de FINNEAS o Gary Barlow.