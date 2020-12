Aitana, única novedad en todo el top 100 de singles español, donde vuelven varias canciones navideñas

La lista de singles española presenta pocas novedades esta semana, como suele ocurrir durante la temporada navideña. Bad Bunny se sustituye a sí mismo del número 1 con ‘DÁKITI’ para empujar ‘LA NOCHE DE ANOCHE’ con Rosalía hacia el número 2.

Por su parte, ‘Blinding Lights’ de The Weeknd protagoniza la mayor escalada de los últimos siete días subiendo del número 52 directo al 5, debido a que acaba de ver la luz un remix del tema en el que ha participado la mencionada artista catalana que nadie había pedido, pero que, por supuesto, ha suscitado toda la curiosidad del mundo. Es el mejor dato logrado por la canción en nuestro país hasta la fecha: antes había sido número 14 como mucho y estamos hablando de la canción más exitosa de todo 2020 a nivel global. Sin embargo, su éxito ha sido paulatino y longevo.

Solo una canción nueva entra esta semana en la lista de singles y es ’11 RAZONES’, la nueva propuesta pop-rock-emo de Aitana. El lanzamiento de este single ha servido a la artista para anticipar el de su segundo largo, ya disponible, y además ha provocado la re-entrada de uno de sus singles anteriores, ‘+’ con Cali y El Dandee, que vuelve a entrar en el puesto 96. Aitana firma otras cuatro canciones dentro de la clasificación: ‘Tu foto del DNI’ con Marmi es número 60, ‘Si tú la quieres’ con David Bisbal número 69, ‘Más de lo que aposté’ con Morat número 82 y ‘Corazón sin vida’ con Sebastián Yatra (otro de los singles de su nuevo disco) es número 42. La semana que viene conoceremos en qué posición entra ’11 RAZONES’ -el disco- en la lista de álbumes, donde competirá con el nuevo disco anunciado por sorpresa de Taylor Swift.

Como decimos, son tiempos de Navidad y sí regresan a la lista varias canciones navideñas para hacer compañía a la de Mariah Carey, cuyo ‘All I Want for Christmas is You’ sube del puesto 72 al 20 pero difícilmente alcanzará el número 1 logrado recientemente en Reino Unido y, el año pasado, en Estados Unidos. En concreto, ‘Last Christmas’ de WHAM! entra en el puesto 57, ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’ de Michael Bublé en el 85, ‘Santa Tell Me’ de Ariana Grande (nuevo clásico navideño al canto) en el 90 y ‘Feliz Navidad’ de José Feliciano en el 97. En cualquier caso, nosotros nos quedamos con la canción anti-navideña de U.S. Girls, una pequeña maravilla que merece entrar en cualquier lista.