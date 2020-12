The Avalanches llevan a Bucharach a la pista de baile de los 70 con MGMT y Johnny Marr

The Avalanches han publicado un disco tan bueno que cuatro de sus pistas han pasado por nuestra sección «Canción Del Día» y ahora se suma a ella una quinta. ‘The Divine Chord’ se ha posicionado enseguida en el número 1 de canciones más escuchadas de The Avalanches en Spotify y no solo porque reúna en una misma producción a dos artistas tan queridos por el público como MGMT y Johnny Marr, conocido por ser el guitarrista de los Smiths.

‘The Divine Chord’ era el gran single de ‘We Will Always Love You‘ que The Avalanches se reservaban para el lanzamiento del álbum. Como ‘Music Makes Me High‘ es una producción de disco cósmico y psicodélico que nos lleva a las pistas de baile de los años 70, pero ahora para exudar un espíritu más inocente y celestial, tan religioso como puede indicar ese título que alude a un «acorde divino». La canción se basa en un sample de ‘It’s Love that Really Counts’, una canción de pop de 1962 grabada por las Shirelles y compuesta por Burt Bacharach y Hal David, y su maravilloso estribillo se basa en el de unos coros infantiles que han sido grabados para la ocasión. Pertenecen a The Yarra Voices, un coro infantil de Melbourne que, ya a finales del año pasado, declaraba encontrarse «grabando samples» para el nuevo álbum de la banda australiana.

También suena inocente la voz de Andrew VanWyngarden, y ‘The Divine Chord’ se queda a poquito de parecer una canción que podría haber aparecido en el álbum debut de MGMT, dada la presencia de sonidos lisérgicos en su producción. De hecho, es Andrew quien lleva esta producción a otro lugar gracias a su registro inconfundible, el cual también emite cierto aire de inocencia. Es imposible no creérselo cuando aborda esta letra en la que reconoce haber decepcionado a la persona amada hasta el punto de llegar a una ruptura. «Aún me acuerdo de ti, del modo en que soñaba contigo» canta antes de agarrarse a la esperanza: «puede que me convierta en la persona que creías que era, antes de conocerme». Es sublime cuando el estribillo apunta a unas «estrellas que se están reorganizando», como si el dolor de Andrew afectara al mismísimo cosmos.