Revelación o Timo: nodisco. crea tiros de pop inspirado por Max Martin y Morrissey

‘Nodisco’ es el título de una de las canciones de ‘Speak and Spell’, el primer disco de Depeche Mode. También es el nombre artístico (aunque escrito en minúscula y con punto final) del cantante y compositor canadiense Chris Toufexis, quien, en el último año, ha dado el paso de publicar sus primeras canciones a las plataformas de streaming.

Cuenta Toufexis que decidió lanzar su primer single ‘Thoughts from Your Car’ después de sufrir un ataque de ansiedad que coincidió con un periodo de su vida en que sentía que debía tirar la toalla con la música porque «no veía oportunidades para mí ni conocía a nadie en la industria». La primera versión de la canción sonaba a un cruce entre New Order, Joy Division y Morrissey, a quien Toufexis cita entre sus principales influencias; pero la grabación final gustará a seguidores de los Bleachers más enamorados de Bruce Springsteen. Un tema eufórico de cabo a rabo, de esos hechos para cantar a pleno pulmón desde un descapotable en marcha, que aboga por «ignorar las noticias» pero que sobre todo habla sobre «sentirse perdido y sobre no saber qué hacer con tu vida, pero eso está bien porque al final encontrarás tu camino: yo lo hice».

El camino de nodisco. está más claro en su cabeza de lo que parece: sus temas están hechos para triunfar en las playlists poperas de Spotify porque él se inspira abiertamente en la metodología de Max Martin, una persona a la que admira por «romper varias barreras sónicas incluso dentro de una misma canción», a pesar de que sus letras estén enfocadas en temas como el amor, la soledad o la salud mental. Se nota que el canadiense busca hacer canciones que puedas recordar por encima de todo y no solo por el tontorrón gancho «I’m f-f-f-fond of you» de ‘Fond’; sino porque sus mejores composiciones suenan bien asentadas en los sonidos del momento: con su mezcla de guitarras acústicas y ritmos R&B, Toufexis parece quere decir que es posible sonar a Bruno Mars y a FINNEAS al mismo tiempo, y ‘Moonlight In My Bedroom’ lleva en su ADN los códigos de ese synth-pop comercialote por el que son conocidos Carly Rae Jepsen, Lauv, joan o Troye Sivan.