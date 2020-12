Los Planetas vuelven al pop en ‘El negacionista’, con cita a Miguel Bosé

1 de enero, pero viernes de novedades al fin y al cabo. Los Planetas reciben 2021 con un nuevo single que desconocemos si será indicativo de sus próximos pasos artísticos, o no. La portada de ‘El negacionista’ prometía. Es una de las que más ha dado que hablar de toda su carrera. Obra de Javier Aramburu, que ya no se prodiga tanto como a principios de los 2000, cuando tantas cubiertas hizo de encargo para sellos como Elefant o Jabalina, muestra a Miguel Bosé en un entorno Disney (y disfrazado de). Podías temer que la canción fuera una de esas enmarañadas que hace el grupo granadino, de las que cuestionan el sistema y dan que pensar. Y hay algo de eso también, pero sobre todo ‘El negacionista’ es una vuelta al redil del pop lejos de experimentos, de la documentación flamenca y de perversiones tan sutiles como las de Fuerza nueva.

Con una melodía propia de los tiempos de ‘POP’ o, como mínimo, ‘Encuentros con entidades’, ‘El negacionista’ no elude al protagonista de su portada diciendo ahora que no era Miguel Bosé sino alguien que se le parecía. Va al grano. «Voy a convertirme en negacionista, en un seguidor de Miguel Bosé / no voy a ser ningún colaboracionista del régimen que tiene que caer», dice irónicamente en relación a las polémicas declaraciones del «amante bandido» sobre la covid-19. «Si me dices cosas que no son verdad, no te voy a creer / Si me engañas con estadísticas falsas que van cambiando según tu interés» es la primera frase de un tema que termina cuestionando la democracia, el 5G, el 4G y el 3G.

Según la nota de prensa, en cambio, no hay tanto rupturismo pop como continuismo lírico: «Desde su Zona temporalmente autónoma propagaron ideas de libertad plena y venganza. En “La nueva normalidad” propusieron nuevos significados para los conceptos de libre mercado y propiedad privada. Ahora, frente al absurdo desorden de un sistema de natural viciado y tan dañado ya que solo sirve para causar daño, no ardiera, Los planetas regresan con “Negacionista”, música popular contra la propaganda, la incompetencia, el conformismo y la pereza, para decir no. Al estúpido, no. Al malvado, no. Al Estado, no. A las corporaciones, no. A la incertidumbre, no. A la desinformación, no. Al ventajista, no. A la angustia, no. A la disidencia programada, no. Insistiendo con ahínco en su propuesta de retribución proporcional al sistema, Los planetas se ofrecen a dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, a la comunidad lo que es de la comunidad y al capitalismo, que es uno y trino, lo que es del capitalismo: la idea de un mundo plano, arrogancia, fiereza de ánimo y ausencia de compasión. Y, aunque no se lo merezca, un poquito de humor».

Así, la composición de Jota decide combatir el sistema capitalista desde dentro, en contraposición a la canción política más obtusa de gente como The Knife, con el objeto de que de hecho cale su mensaje. ¿Lo logrará?