Grimes / Miss Anthropocene (Rave Edition)

Presente en unas listas de lo mejor de 2020 y en otras en absoluto, ‘Miss Anthropocene‘ ha vuelto a ser noticia estos días por dos razones: por un lado, Grimes ha decidido cambiar su portada de manera oficial en favor de otra que había hecho Rupid Leejm pero que había sido rechazada por el entorno de la cantante. Es la que desde hace unos días habéis ido viendo en las plataformas de streaming si continuáis escuchando este álbum. En segundo lugar, durante los fastos de Año Nuevo se ha publicado un disco de remezclas que, a tiempo para la fiesta ilegal de Llinars del Vallès, recibía el nombre de «Rave Edition».

¿Qué cabía esperar de un disco de remezclas de Grimes casi en 2021? La cantante ha ido acercándose a los sonidos industriales, metaleros y apocalípticos a medida que avanzaba su carrera, así que quizá algo más de extremismo en ese sentido. Pero no. ‘Miss Anthropocene (Rave Edition)’ engatusa mucho más cuando se aleja de su sonido original que cuando se parece demasiado a lo que ya conocíamos, a lo que ya habíamos experimentado con este álbum.

Así, la productora canadiense Rezz no es que añada muchísimo a ‘Violence’, manteniendo la querencia electro de la original junto a i_o, recientemente fallecido; ni nos deslumbra demasiado el drum&bass de ‘4AEM’ que se ha decidido mantener tal cual. Tiene su aquel que ‘You’ll Miss Me When I’m Not Around’ huya de sus guiños metal para explotar el color PC Music que ya tenía, pero son los temas que exploran el gusto de Grimes por el techno los que estimulan más nuestra imaginación. Exactamente como sucedía el año pasado cuando Kelly Lee Owens deconstruía una producción de ‘In Rainbows’ de Radiohead a su antojo y decidía abrir su último disco con ella.

Este álbum se abre con los efluvios de peli de terror de ANNA para ‘So Heavy I Fell Through the Earth’, con apenas unas voces de fondo; y también cautivan a continuación los 10 minutos y medio de Richie Hawtin para ‘Darkseid’, o después los 7 de ‘New Gods’ con Tale of Us y Âme. Contiene esta momentos épicos para el delirio «rave» en los que, aunque Grimes aparezca solo de manera puntual, se mantiene tanto su alma como en una producción sampleada por The Field.

La canción estrella del álbum, la que sí nos cupo entre lo mejor de 2020, ‘Delete Forever’, el ‘Wonderwall’ particular de Grimes, en tanto que su acústica parece emular la afinación especial que tiene la guitarra de dicha canción de Oasis, no se ha llevado por estos fascinantes caminos, sino por un house y acid house un tanto más manido de mano de Channel Tres. El desvarío de ‘My Name Is Dark’ confirma que no es que este álbum de remezclas vaya a superar o sustituir al original. Sin embargo, sí reabre el debate sobre esta era de Grimes, aunque no haya parecido tan decisiva en su carrera. Antes del obligado bonus de ‘We Appreciate Power’, aquí revisitado siguiendo la línea de este álbum por su viejo amigo BloodPop (fue ella quien nos lo introdujo antes de que colaborara con Madonna, Bieber y Gaga), el disco se cerraba con la hipnótica ‘IDORU’, que ahora sigue atrapando, de mano de Modeselektor.

Calificación: 7,2/10

Lo mejor: ‘Darkseid’ con Richie Hawtin, ‘So Heavy I Fell Through the Earth’ con ANNA, ‘New Gods’ con Tale of Us y Âme, ‘We Appreciate Power’ con BloodPop

Te gustará si te gusta: Richie Hawtin, The Field, Modeselektor

Youtube: el tema de Richie Hawtin