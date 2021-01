Aitana vuelve a ser top 1 en España: suben los reyes del streaming tras los Reyes Magos

La segunda lista del año de Promusicae, que corresponde justamente a la semana post-Reyes Magos, es convulsa. Es la primera vez que tenemos delante el PDF de la lista mixta de ventas y streaming en España en una semana como esta, y las consecuencias son evidentes: se desploman los artistas más propensos a vender discos físicos, pues el periodo navideño ya ha pasado, y suben los reyes del streaming. Es lógico que tras pasar las compras navideñas, la importancia del físico decaiga y recuperen posiciones los artistas fuertes en streaming.

Así, Aitana recupera el número 1 con ’11 razones’, pero es que ‘El último tour del mundo’ de Bad Bunny sube desde el puesto 14 al 2 y ‘YHLQMDLG’ del mismo artista vuelve al top 10 cuando estaba en el número 29. Por su parte, la subida más fuerte de la semana es la de Myke Towers con ‘Easy Money Baby’ que pasa del puesto 55 al 26. También Ozuna sube del número 21 al 6 con ‘ENOC’ y Rels B pasa del puesto 28 al 13 con ‘La Isla LP’, alcanzando un nuevo máximo, pues fue un lanzamiento sorpresa de esta Navidad, sin edición física. Maluma sube del número 57 al 29 con ‘Papi Juancho’ y así decenas de ejemplos y reentradas, de Maka a Lana del Rey.

Por el contrario, hay quien cae muy lejos del top 10: los artistas más veteranos. Los grandes perjudicados por el mayor peso del streaming ahora que las ventas han caído son Raphael, que baja del número 4 al 18 con ‘6.0’; AC/DC, que pasan del 8 al 19 con ‘Power Up’; y Bruce Springsteen, que baja del 10 al 24 con ‘Letter to You’. El Barrio baja del 9 al 30 con ‘El danzar de las mariposas’.

Las únicas entradas de la semana son Eladio Carrión con ‘Monarca’ (puesto 14), Passenger con ‘Songs for the Drunk and Broken Hearted’ (75), Taburete con ‘Calçots & Mangos’ (81) y Ricardo Muti con la Filarmónica de Viena y el Concierto de Año Nuevo 2021 (puesto 92).

Entre los artistas que curiosamente casi no cambian de posición en esta semana tan movida, quizá porque presentan un buen equilibrio de ventas y streaming, destacar los curiosos casos de Antonio Orozco (3), Miley Cyrus (23), Billie Eilish (33) o Taylor Swift (37).