Miley Cyrus vende medio millón de discos; Smashing Pumpkins, en el peor punto de su carrera

Hits

Miley Cyrus ha recuperado público con ‘Plastic Hearts’. No es solo la sensación generalizada, lo dicen los datos, que sin ser los mejores de su carrera -al menos por el momento- sí van en la dirección correcta. Desde luego son un subidón absoluto después del enorme fracaso que representó el anterior disco de estudio de Miley Cyrus, un ‘Younger Now’ cuyas ventas se estimaron en 200.000 ridículas copias a nivel mundial. Con ‘Plastic Hearts’ Miley Cyrus ya ha vendido más del doble, y lo mejor es que parece quedarle vida para rato. Según las estimaciones de Mediatraffic, van 435.000 unidades y aún a unas 40.000 a la semana a nivel global, se espera que rebase el medio millón estos días, quizá según estás leyendo estas líneas.

Sin ser datos para lanzar las campanas al vuelo, pues el disco ha quedado muy lejos de aparecer entre lo más vendido de 2020, para lo que se requirió este año del equivalente a 1,1 millones de unidades; como decíamos la mejora respecto a la era anterior es substancial. ‘Plastic Hearts’ ha llegado un poco más alto en las listas (puestos 2 y 4 en USA y UK, respecto a los puestos 5 y 8 de la era anterior), pero eso al final da igual: lo que importa es que el álbum no se ha desmoronado en semanas sucesivas.

‘Younger Now’ solo duró 3 semanas en las listas británicas y 8 en las americanas. Este ‘Plastic Hearts’ va por un camino bien diferente, pues ha resistido en torno al top 20 en un periodo tan competitivo como es la Navidad, y además continúa bien posicionado para afrontar estos primeros meses de 2021. Todavía está en el puesto 19 en Reino Unido y en el puesto 24 en Estados Unidos, bajando muy lentamente. De nuevo, no son los mejores datos que hay ahora mismo, pero los streamings de los singles ‘Midnight Sky‘ y ‘Prisoner‘ son muy consistentes, y el público apunta como favoritas a la propia ‘Plastic Hearts’, ‘Angels Like You’ y en menor medida ‘WTF Do I Know’ como posibles nuevos singles. ¿Cuándo moverá ficha la cantante?



Flops

Para disgusto de puristas, ‘Plastic Hearts’ de Miley es número 1 todavía a día de hoy de la tabla rock del Billboard. Probablemente compita en la categoría rock de los Grammy 2022, sobre todo si para entonces ha salido ya su disco de revisiones de Metallica. Eso nos recuerda que, aunque siempre sostengamos que el público del mundo del rock es mucho más fiel que el del pop, hay excepciones.

Últimamente han triunfado los últimos discos de AC/DC y Bruce Springsteen, pero no el disco que editaban el octubre pasado Smashing Pumpkins, que ha cosechado los peores datos de toda su carrera. ¿Quizá porque los singles no eran tan rock sino más bien post-punk, después de todo?

‘Cyr’ ha dado los peores datos de toda la carrera del grupo desde los tiempos de ‘Gish’, con la excepción de aquel ‘Machina II’ que no tuvo una edición comercial al uso. Desde que el debut de Smashing Pumpkins ’Gish’ quedó en el número 146 del Billboard 200 y fuera de las listas británicas (y después fue un sleeper que le llevó a alcanzar la categoría de platino y plata en estos dos países), ningún disco de la banda de Billy Corgan quedaba tan mal posicionado en las listas. ‘Cyr’ entró únicamente al puesto 86 en Estados Unidos y al puesto 71 en Reino Unido, para después pasar a desintegrarse.

A día de hoy solo queda una canción del disco entre lo más oído de Smashing Pumpkins en Spotify y, sin gira a la vista, cuesta creer que el álbum pueda encontrar su manera de resucitar en 2021. Un dato: las últimas pistas del álbum cuentan con unas 100.000 reproducciones en Spotify, una cifra más propia de un grupo local… de mediano tamaño.