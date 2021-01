¿Te imaginas haber participado de alguna manera en ‘Unchained Melody’?

Pese a proceder de los 50 y los 60, durante muchos años ‘Unchained Melody’ fue «la canción de ‘Ghost'», un taquillazo de 1990 en el cual Demi Moore y Whoopi Goldberg tenían sexo, lésbico e interracial (un escándalo para la época), convencidísimas ellas de que el fantasma de Patrick Swayze estaba dentro del cuerpo de Whoopi. ‘Unchained Melody’ sonaba entonces como una balada tirando a cursi, indisociable de la imagen de Swayze y Moore jugando al Ceranova, a la que Martes y 13 y Cruz y Raya dieron su merecido.

El monstruoso éxito en taquilla de la película, después cientos de veces pasada por televisión, distorsionó un poco la valía de la grabación, pero escuchada años después, sobre todo ahora que ha muerto Phil Spector, llama la atención por su rotundidad. De melodía in crescendo en la impecable toma vocal de Bobby Hatfield, es como si este quisiera representar hasta dónde puede llegar la fuerza del amor más grande que la vida. Ese pasado de moda del que ya apenas nos habla Adele. Bobby murió en 2003 mientras dormía, a consecuencia de un ataque al corazón provocado por una enfermedad coronaria y el consumo de cocaína. No es el mejor de los finales, pero al menos había podido ser testigo del «revival» de la canción 25 años después de haber sido grabada. Porque imagínate que eres quien ha hecho una toma vocal como la de ‘Unchained Melody’, que los triunfitos de medio mundo se pasarán media vida tratando de igualar. Imagínate que eres quien ideó ese arpeggio tan imitado en el pop. Imagínate que eres quien ha grabado las cuerdas de ‘Unchained Melody’, que van desde la tensión cinematográfica al ornamento final. Imagínate que has dado con una frase tan extraña como «god speed your love to me» capaz de encandilar a varias generaciones. Yo daría todo lo que tengo por haber sido hasta el que de tan mala manera aporrea el piano en el minuto 2.23.

Me imagino haber puesto los cafés en la grabación de esta maravilla y yo ya me podría morir feliz. La pregunta que nos ocupa es si también Phil Spector se imaginó un poquito que había participado de ella, pues la historia al respecto es truculenta. Nadie en absoluto había producido ‘Unchained Melody’ según las primeras impresiones del single de Righteous Brothers lanzado en 1965. La canción había sido escrita una década antes: la música era de Alex North -14 veces nominado al Oscar por su música, fallecido en 1991- y la letra de Hy Zaret, fallecido en 2007. Todd Duncan la había cantado por primera vez en 1955 en una película, un drama carcelario llamado ‘Unchained’, y la melodía ya era preciosa, pero desde luego carecía de la grandiosidad que la terminó haciendo famosa. La producción.

Hy Zaret se negó a incorporar la palabra «unchained» en la letra, favoreciendo seguramente su universalidad al margen de las «rejas» o «cadenas» de la cinta, y varios artistas la llevaron al top 20 de Reino Unido y Estados Unidos, algo normal en la época. El tema fue nominado al Oscar a Mejor Canción en 1956 y fue interpretado en la ceremonia por Harry Belafonte, pero perdió contra ‘Love Is a Many-Splendored Thing‘. En todo caso, una década después Righteous Brothers quisieron grabar el tema, pues eran muy fans específicamente de las versiones de Roy Hamilton y de Al Hibbler, haciendo los honores en este caso Bobby Hatfield. Dentro del dúo Righteous Brothers, Bobby solía quedarse las notas más altas y Bill Medley las canciones más graves, pero en este caso los dos quisieron cantar ‘Unchained Melody’, teniendo que jugárselo literalmente a cara o cruz. Bobby cambió la entonación final de la canción respecto a lo que habían sido las primeras grabaciones. Como podéis escuchar, la preciosa melodía ya estaba ahí, pero no el estallido final «I need your love».









Se puede escuchar la anécdota de boca del propio Bill Medley a partir de esta entrevista con Song Facts en la que cuenta que fue idea de Bobby añadir esa parte final. En principio, cantó el tema dos veces y se marchó, pero luego volvió al estudio y dijo: «Bill, déjame intentar una cosa», algo «típico de él». Cuenta Bill: «Entonces (Bobby) cantó e hizo la nota alta, ya sabes, la de «I neeeeeed», que no está en la canción original. Después dijo que quería hacer una toma más. Dijo: «creo que puedo hacerlo mejor». Y yo respondí: «no, no puedes hacerlo mejor (risas)»». Y aun así, una mano negra decidió que no era lo bastante buena para ser la cara A del correspondiente 7 pulgadas. En concreto, la de Phil Spector.



En efecto, cuando hablamos de la interpretación de Righteous Brothers de ‘Unchained Melody’, y en concreto de la de Bobby que es quien la cantó, no fue otra cosa que la cara B del single ‘Hung On You’ -una composición de Carole King y Gerry Goffin– publicado en julio de 1965. Pero a las radios no les gustó mucho ‘Hung On You’ y empezaron a pinchar la cara B espontáneamente. Contaba Bill Medley en sus memorias ‘The Time of My Life’ (en honor a su hit en otra peli, ‘Dirty Dancing’) que a Phil Spector no le hizo mucha gracia esta decisión y por lo tanto llamó personalmente a las radios para que no pincharan ‘Unchained Melody’, pero no consiguió evitar lo evidente y el tema, en esta versión, llegó al puesto 4 de Estados Unidos y al 14 en Reino Unido durante aquel 1965.

Este relato fortalece la teoría de que Phil Spector no es el verdadero productor de la canción. Se cree que las canciones que aparecían bajo el paraguas de Philles Records se le asociaban automáticamente, pero que en verdad se encargaba sobre todo de las caras A y no tanto de las caras B ni de los «fillers» en los discos. ‘Unchained Melody’, por el modo en que fue presentada, pertenecería sin duda a esta última categoría. En los primeros singles que se distribuyeron de aquello, Phil Spector figuraba como productor de ‘Hung On You’, pero no de ‘Unchained Melody’, algo que se «corrigió» en sucesivas ediciones. A día de hoy, el crédito depende de la fuente en la que te bases: Phil Spector es el único productor del tema en Tidal, pero Bill Medley y Phil Spector son los co-productores del tema en Spotify.

Bill Medley era bastante claro en 2014 al respecto indicando abiertamente que él como Righteous Brother y no Phil Spector fue quien produjo el tema. Tuviera muchas ganas de promocionar su libro o fuera cierto, estas fueron sus palabras: «Phil producía los singles y yo producía los discos porque a él le habría llevado un año entero producir un disco. Y en aquella época se hacían dos o tres álbumes por año. Así que yo produje ‘Unchained Melody’ aunque creo que Phil se llevó los créditos de producir ‘Unchained Melody’. Pero yo produje ‘Unchained Melody’ y él la puso en la cara B de ‘Hung On You’, cuando por alguna razón empezaron a poner ‘Unchained Melody’ en la radio».

Que ambas canciones grabadas a la vez sean de dos productores diferentes no es tan rocambolesco atendiendo a las diferencias de estilo e instrumentación en la grabación de ambas. Mientras ‘Hung On You’ tiene los coros, la reverb sucia y la percusión juguetona que identifican a Phil Spector y tanto inspiraron a los shoegazers a posteriori, ‘Unchained Melody’ es una canción mucho más pulcra, casi confundiendo la grandeza del «muro de sonido» con sobrecargar la canción y llevarla cuanto más alto, mejor. Escuchada en el recopilatorio ‘Back to Mono’ de Phil Spector, donde por supuesto se incluyó, en concreto entre ‘Just Once In My Life’ de Righteous Brothers y la grabación de las Ronettes ‘Is This What I Get for Loving You’, suena más como una extraña excepción que como la regla.



Pero a pesar del «préstamo», Bill Medley no guardaba mal recuerdo de Spector, a diferencia de tantos otros artistas, sobre todo posteriores: «a nosotros no nos lo puso difícil. Creo que probablemente trataba a las chicas de manera diferente a nosotros los chicos, porque nosotros éramos un grupo de la calle. Éramos rhythm and blues. No es que Phil nos tuviera miedo, pero no creo que quisiera apretarnos las tuercas. Así que era muy respetuoso con nosotros, era divertido trabajar con él. Un buen tipo. Incluso creo que él quería que la gente pensara que era excéntrico pero no creo que fuera tan excéntrico como él quería que pensara la gente. Eso fue en los 60, no sé cómo fue en los 80, los 90 y los 2000 porque ahí ya no veía a Phil».

Modesto a pesar de esta visión de las cosas, Bill Medley, aún vivo y que ejerce de pianista en la canción, sí se atrevió a hacer una confesión menos halagüeña sobre ese piano que tan amateur suena: «si hubiera sabido que esto iba a ser un hit, habría llamado a un pianista mejor».