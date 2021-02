The Weeknd confía en la «normalidad» a larguísimo plazo y anuncia shows en España

Este domingo es la Super Bowl, con el esperado intermedio de The Weeknd y, como si no hubiera pandemia y es habitual en estos casos, va a aprovechar para sacar las entradas de su gira a la venta. Eso sí, la gira será en 2022. Quedan casi 2 años para que ocurra esto, pero The Weeknd actuará el 24 de octubre de 2022 en el Wizink Center de Madrid y el 28 de octubre de Palau Sant Jordi de Barcelona.

Como habréis adivinado los más avispados, las entradas no salen inmediatamente antes de los conciertos en sí, sino ya, inmediatamente después de la Super Bowl. Sin duda una manera de revitalizar la industria parece ser anunciar conciertos para el futuro y de hecho vender las entradas, y los tickets se venderán de la siguiente manera: a partir del 8 de febrero a las 10:00h en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. La preventa exclusiva de entradas en livenation.es empieza el 5 de febrero a las 10:00h.

La gira mundial de 104 fechas comenzará el 14 de enero en Vancouver e incluirá paradas en Chicago, Dallas, Los Ángeles, Miami, París, Berlín, España y muchas más, antes de finalizar en Londres, en el O2. Las fechas del tour están disponibles en este link. ‘After Hours‘ ha sido uno de los discos de 2020 muy obviamente y os recordamos que el artista va a sacar recopilatorio esta semana. Consulta el tracklist de ‘The Hightlights’, aquí.