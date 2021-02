Rumor: Haim reeditarán su disco con Taylor Swift y Thundercat

Haim publicarán una reedición de ‘Women in Music Pt. III‘, su último álbum de estudio, el próximo 19 de febrero si el «insider» que ha compartido esta información en el foro de ATRL está en lo cierto. Y no hay razón para dudar de su palabra: se trata de la misma persona que descubría la exclusiva del remix de ‘Blinding Lights’ con Rosalía, entre otras.

Esta supuesta reedición servirá para seguir recordándonos en 2021 por qué ‘Women in Music Pt. III’ fue uno de los mejores discos de 2020, por qué recibió críticas unánimemente excelentes por parte de los medios especializados y por qué aspira al Grammy más importante con la posibilidad de ser revitalizado este año a ojos de la audiencia generalista… precisamente porque las ventas no acompañaron. Sin duda es un disco que merece seguir siendo descubierto con el paso de los años y de las décadas.

Sin embargo, parece que la reedición de ‘Women in Music Pt. III’ también vendrá con un par de novedades, dos versiones nuevas de ‘Gasoline’ y ‘3am’ -dos de sus canciones más celebradas- que sumarán la participación de dos artistas amigos de la banda: en la primera aparecería Taylor Swift, que acaba de colaborar con Haim en el tema ‘no body, no crime‘, y en la segunda, Thundercat, que ya hizo el bobo con las chicas en el vídeo de ‘Dragonball Durag‘.

A espera de que tal reedición sea confirmada en boca de las hermanas, una pequeña duda: ¿serán incluidas ‘Summer Girl’, ‘Now I’m in It’ y ‘Hallellujah’ finalmente dentro de la secuencia final o seguirán siendo relegadas en la posición de «bonus track»? Si algo nos enseñó Beyoncé hace unos años es que las plataformas de streaming pueden servir para alterar completamente la secuencia original de un disco sin que a nadie parezca importarle.