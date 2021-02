‘Baila conmigo’ y ‘No te enamores’, nuevos hits en el top 10 español

‘Bandido’ de Myke Towers y Juhn continúa siendo la canción más popular del país y por tanto el número 1 de la nueva lista de singles en España, pero sí encontramos un par de novedades en el top 10. Por un lado, la subida más fuerte de la semana es el remix de ’No te enamores’. No se trata de una revisión del temazo de Ellos, sino de un tema colaborativo entre Milly, Farruko, Nio Garcia, Jay Wheeler y Amenazzy. Pasa del puesto 17 al puesto 8, por lo que promete dar que hablar este verano.

Por otro, Selena Gomez y Rauw Alejandro entran directamente al número 10 con ‘Baila conmigo’. No cabe duda de que al menos en España el tema va a funcionar mucho mejor que el anterior sencillo ‘De una vez’, que ya ha desaparecido de todo el top 100; y no solo por el featuring sino por su melosa melodía. De hecho, en Spotify, ‘Baila conmigo’ ya supera en streamings a ‘De una vez’ pese a haber salido después. En internacional, ‘Baila conmigo’ es puesto 74 en Estados Unidos, pero no ha entrado al top 100 en Reino Unido (recordamos que este tema está en castellano).

Continuando con otras entradas en España, ‘Agua de Jamaica’ de Maluma llega al puesto 32, muy por debajo de sus estándares: ‘Hawai’ sigue de hecho en el top 20 medio año después de haber sido número 1.

Finalmente, el tema colaborativo entre Omar Montes, Ana Mena y Maffio, ‘Solo’, entra al puesto 61; mientras ‘Save Your Tears’ de The Weeknd lo hace en el número 76. La canción ha subido esta semana al puesto 8 en Estados Unidos y al top 31 en Reino Unido y posiblemente escale algo más tras sonar brevemente en la Super Bowl.