Canción del Día: Solå es la nueva justa ganadora del JNSP Song Contest

Esta semana ha terminado la 41ª edición del JNSP Song Contest de nuestros foros, resultando ganador el usuario bigchichi23, que ha presentado a la noruega Solå, que tan sólo cuenta con 9.000 oyentes mensuales en Spotify, y acaba de editar la canción que nos ocupa. ‘Last Lines’ es hoy nuestra «Canción del Día».

Segundo single de su EP ‘Feel What I Feel’ (en total tiene 4 canciones subidos a las plataformas), ‘Last Lines’ es una grabación de la escuela de Robyn (otro de sus temas se llama ‘B Mine’), con una melodía que también podrían haber escrito Carly Rae Jepsen o Peter Svensson. Solå nos habla sobre una ruptura que hay que dejar ir entre sintetizadores comunes en la década de los 80, sorprendiendo la aparición de una pequeña sección con cuerdas. La cantante escribe de manera independiente en su apartamento de Bergen, como recoge The Line of Best Fit, donde identifican también una co-autoría de Vetle Junker, quien ha colaborado con AURORA.

Dice Solå: «Cuando amas a alguien, es duro saber que la relación entre tú y esa persona no está funcionando. ‘Last Lines’ es darte cuenta de que el amor no es suficiente cuando las bases sólidas de la relación han dejado de ir bien. Como digo en la letra, a veces puede ser como si las dos personas estuvierais en diferentes islas, incapaces de tender puentes para resolver los problemas que podáis tener. ‘Last Lines’ es el último adiós para alguien».



