¿Qué estará nominado en los Oscar 2021? Análisis de las categorías principales

2020 no ha tenido piedad con absolutamente ningún sector de la cultura, pero uno de los más afectados ha sido el cine: festivales cancelados, estrenos de películas aplazados, cierres de salas en todo el mundo… La situación ha llegado a una gravedad que parece casi insostenible. Evidentemente, los Oscar no han sido una excepción, y se han visto obligados a cambiar su habitual fecha de finales de febrero a abril. De esta manera, algunas películas con año de producción en 2021, entrarán junto con las de 2020. Estamos ante el año más atípico de cualquiera de la historia de los premios, y quizá por ello, era el año perfecto para reconocer cierto tipo de películas más independientes y aclamadas por la crítica que siempre caen en favor de propuestas más académicas de los grandes estudios. No parece que vaya a ser así viendo el rumbo que han tomado los Globos de Oro, SAG, Critics Choice o las asociaciones de críticos, las cuales parecen esforzarse cada vez más en predecir los Oscar en lugar de reivindicar cintas que no cuentan con un gran marketing detrás para conseguir una nominación de la Academia.

Lo que sí que parece es que este año tendremos más diversidad que normalmente. Tres películas dirigidas por mujeres tienen altas posibilidades de conseguir una nominación tanto en mejor película como en mejor dirección: ‘Nomadland’ de Chloé Zhao; ‘Una joven prometedora’ de Emerald Fennell y ‘Una noche en Miami’ de Regina King; esta última sobre la segregación de la población negra en los 60 en Estados Unidos. Así como también están en puestos muy favorables para conseguir entrar la nueva película del siempre reivindicativo Spike Lee (‘Da 5 Bloods: Hermanos de armas’) y ‘La madre del blues’, protagonizada por Chadwick Boseman y Viola Davis. La representación asiática, además de Chloé Zhao, vendría por parte de ‘Minari’, la película de Lee Isaac Chung sobre una familia de inmigrantes coreanos en Estados Unidos que ha conquistado a la crítica americana desde Sundance 2020. Las opciones más académicas y con más posibilidades de conseguir un hueco son el drama judicial de Aron Sorkin ‘El juicio de los 7 de Chicago’, ‘Mank’ de David Fincher y ‘Noticias del gran mundo’ de Paul Greengrass. Y tampoco hay que subestimar a la británica ‘El padre’, la opera prima de Florian Zeller que le ha valido una nominación a mejor película dramática en los Globos de Oro. Sería sorprendente si acabase entrando alguna que no fuesen estas, pero como opciones no demasiado probables estarían ‘Sound of Metal’, ‘Soul’ o ‘Judas and the Black Messiah’. Damos así pues por perdidas las nominaciones de las sensaciones indie y de autor de la temporada: ‘Nunca, casi nunca, a veces siempre’ y ‘First Cow’.

Las dos favoritas ahora mismo son ‘Nomadland’ y ‘El juicio de los 7 de Chicago’, con nominaciones aseguradas en película y dirección salvo sorpresa mayúscula. ‘Mank’ parecía muy bien posicionada en un principio pero ha ido perdiendo algo de fuelle. Aun así, sería de esperar que Fincher se encontrara entre los directores nominados. Los otros dos puestos parece que se los disputarán entre King, Fennell, Lee, Chung y Zeller.

En cuanto a las categorías interpretativas, mejor actor se presenta como una categoría con varios candidatos fuertes. Boseman (‘La madre del blues’), Hopkins (‘El padre’), Riz Ahmed (‘Sound of Metal’) parecen seguros. Steven Yeun (‘Minari’), aunque en menor medida, también tiene bastantes posibilidades. El quinto puesto parece que estará entre Oldman (‘Mank’) y Delroy Lindo (‘Da 5 Bloods’). Aunque también podrían hacer como los Globos de oro y reivindicar a Tahar Rahim (‘The Mauritanian’). O ponerse internacionales y aprovechar el tirón del Oscar asegurado en película de habla no inglesa de ‘Otra ronda’ y nominar a Mads Mikkelsen.

Mejor actriz cuenta con un cuarteto de actrices bastante sólido y la ausencia de cualquiera de ellas supondría una gran sorpresa. Frances McDormand (‘Nomadland’), Carey Mulligan (‘Una joven prometedora’), Vanessa Kirby (‘Fragmentos de una mujer’) y Viola Davis (‘La madre del blues’) son fijas. La quinta plaza podría disputarse entre Andra Day en el biopic de Billie Holiday (‘Los Estados Unidos contra Billie Holiday’), la eterna nominada Amy Adams (‘Hillbilly Elegy’), una leyenda en su regreso al cine después de muchos años como es Sofia Loren (‘La vida por delante’) o una de las estrellas del momento, Zendaya (‘Malcolm & Marie’). A Adams le perjudica las malas críticas que ha tenido su película, pese a que ella ha acabado nominada al Sindicato de Actores. La cinta de Loren ha pasado demasiado inadvertida y no ha contado con el apoyo esperado de otros premios importantes. Desde aquí apostamos por Day o Zendaya, aunque lo que realmente sería fantástico es ver a Sidney Flannigan nominada por su conmovedora interpretación en ‘Nunca, casi nunca, a veces, siempre’. O a Jessie Buckley por ‘Estoy pensando en dejarlo’, pero la película de Kaufman es demasiado radical para la Academia, y ha sido ninguneada incluso por los premios de la crítica.

Las categorías de reparto parecen mucho más abiertas. En actor secundario Sacha Baron Coen (‘El juicio de los 7 de Chicago’), Leslie Odom Jr. (‘Una noche en Miami’) y Daniel Kaluuya (‘Judas and the Black Messiah’) son las opciones más seguras, aunque tampoco sería raro que alguno de ellos se pudiese caer. Por otro lado, Boseman puede conseguir doble nominación póstuma con ‘Da 5 Bloods’; Bill Murray lograr otra nominación gracias a Sofia Coppola con ‘On the Rocks’; o Jared Leto su segunda con ‘Pequeños detalles’, ya que dio la sorpresa tanto en los Globos de oro como en el SAG. La ausencia en estos dos premios ha menguado mucho las opciones de Paul Raci por ‘Sound of Metal’, el favorito de las asociaciones de críticos. Aunque no sería nada raro que los Oscar decidieran rescatarle, especialmente si la película recibe más nominaciones además de la de actor principal.

Actriz secundaria este año es de las categorías más difíciles de predecir. Glenn Close podría desde no estar nominada a ganar por ‘Hillbily Elegy’: las pésimas críticas a la película pueden jugar en su contra pero la sensación general de que la actriz se merece el Oscar de una vez podrían hacer que esto se pasara por alto. Precisamente Olivia Colman, quien le quitó el premio más recientemente, compite este año en la misma categoría que ella por ‘El padre’. Quien más premios de la crítica ha ganado ha sido Maria Bakalova por ‘Borat: película film secuela’, un tipo de nominación que no suele ser habitual en los Oscar pero que debido a la poca competencia y a su fuerte presencia a lo largo de la carrera parece factible. Youn Yhu-Jung (‘Minari’), Jodie Foster (‘The Mauritanian’), Amanda Seyfried (‘Mank’), la niña Helena Zengel (‘Noticias del gran mundo’) y la veterana Ellen Burstyn (‘Fragmentos de una mujer’) –que con 88 sería la intérprete más mayor en ser nominada- son las otras opciones. Por aquí apostamos por Close, Colman, Bakalova, Burstyn y Zengel; pero es realmente complicado.

En guion siempre se puede colar alguna opción menos obvia como pueden ser en adaptado ‘Estoy pensando en dejarlo’ o ‘First Cow’ o en original ‘Nunca, casi nunca, a veces, siempre’. Pero este año no se ve tan factible. En guion original ‘El juicio de los 7 de Chicago’, ‘Minari’, ‘Mank’ y ‘Una joven prometedora’ son las opciones más viables. ‘Palm Springs’ o ‘Sound of Metal’ podrían ocupar el quinto puesto.

En guion adaptado, ‘Nomadland’, ‘La madre del blues’, ‘El padre’, ‘Una noche en Miami’ y ‘Noticias del gran mundo’ son las mejor posicionadas, pero ‘Borat: película film secuela’ podría dar la sorpresa.

Las nominaciones se anuncian el 15 de marzo, aún hay tiempo para que surja alguna tendencia nueva que cambie ligeramente las opciones de algunas películas o actores, pero de momento estas son las candidatas que han estado en la conversación durante los últimos meses. Veremos qué pasa en las próximas semanas y qué sorpresas y disgustos nos deparan los Oscar. Siempre hay un poco de todo.