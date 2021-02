Wolf Alice vuelven con balada a piano de giro psicodélico

Wolf Alice vuelven tras haberse hecho con el Mercury Prize con su último álbum ‘Visions of Life‘, pese a que otros hubieran apostado más bien por todo lo contrario. Su tercer disco recibe el nombre de ‘Blue Weekend’ y sale el 11 de junio. El primer avance ha llegado a las plataformas de streaming esta tarde y tiene el apocalíptico nombre de ‘The Last Man On Earth’, nombre que a algunos llevará a y a otros a U2. Foto: Jordan Hemingway

La canción empieza como una balada a piano, para después ofrecer un vuelco psicodélico que remite a los 60, quizá a los Beatles, quizá más bien a las bandas que influyeron en Tame Impala, también apto para seguidores de Bowie (y de Harry Styles). La canción se estrena a la vez que un sencillo vídeo del director Jordan Hemingway (Gucci, Raf Simons, Comme Des Garçons).

La cantante y guitarrista de Wolf Alice Ellie Rowsell explica sobre este tema: “Trata sobre la arrogancia de los humanos. Acababa de leer ‘Una de gato’ de Kurt Vonnegut y había escrito la línea «Peculiar travel suggestions are dancing lessons from god» en mis notas. Pero luego pensé: «Tu peculiar sugerencia de viaje no es una lección de baile de Dios, ¡es solo una sugerencia de viaje! ¿Por qué todo tiene que significar algo más?».

La nota de prensa especifica que «los viajes intercontinentales, hoteles y largos viajes en autobús afectaron a la banda». Entonces, Wolf Alice «se mudaron a un Airbnb en Somerset, para reconfigurar quiénes eran juntos, lejos de los escenarios de festivales, autobuses turísticos, entregas de premios y fans. Cimentaron su amistad y se pusieron a trabajar en algunas demostraciones incipientes en una iglesia convertida». Estas demostraciones se convirtieron en este ‘Blue Weekend’, un disco que ha producido Markus Dravs (Arcade Fire, Björk, Brian Eno, Florence + The Machine ) que ha «ayudado a la banda a refinar su sonido a un punto aún más nítido», en un álbum que habla de las vivencias personales de Rowsell, situándose oficialmente entre «una nueva audacia y la vulnerabilidad».



