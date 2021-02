Porter Robinson se erigía como una de las figuras más prometedoras del electropop en 2014 con su disco ‘Worlds’. Sin embargo, una crisis creativa y varios problemas personales frenaron su camino hacia el éxito masivo. Este mes de abril saca ‘Nurture’, su segundo álbum tras 7 años, del cual ‘Look at the Sky’ es el cuarto single.

La canción es claramente un canto a la esperanza. Robinson la escribió cuando se encontraba sumido en una depresión porque no se veía capaz de seguir haciendo música después del éxito de su debut y no sabía si su existencia tenía sentido sin poder hacerla. Sin embargo, pese a estar escrita durante un periodo duro en su vida, la canción imagina al cantante en el lado opuesto. En su estribillo, que se repite hasta cuatro veces, Robinson canta “Look at the sky, I’m still here / I’ll be alive next year / I can make something good”, mostrándose emocionalmente vulnerable y también intentando tomar las riendas de su vida, luchando contra su entonces baja autoestima.

- Publicidad -

La estructura de la canción es bastante clásica, pero es perfecta para construir el impacto emocional que se busca. Su mensaje directo y abiertamente optimista es lo que logra que sea tan especial e instantánea, y además está acompañada de una base house cuidadísima que se construye paulatinamente hasta llegar a un clímax precioso.

Robinson empieza el tema dudando de sus aptitudes, en el pre-estribillo empieza a convencerse de su valía, y para cuando suena por tercera vez el estribillo no solo te ha convencido de que él puede hacer algo bueno, sino que también te convence a ti de que tú puedes hacerlo. Un mensaje tan bonito, lanzado de una manera tan sencilla y a la vez tan efectiva es el tipo de canción que da gusto escuchar en estos tiempos tan oscuros. Porque seguimos aquí y aquí seguiremos el año que viene.



Lo mejor del mes: