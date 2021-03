Esa canción de Laura Pausini que ganó un Globo de Oro

Entre los improbables ganadores de los Globos de Oro, el caso de Laura Pausini. ‘Io sí (Seen)’ ha sido la ganadora del premio a la mejor canción. H.E.R. está entre quienes se han quedado con tres palmos de narices. Estamos acostumbrados a que Trent Reznor de Nine Inch Nails gane todo en cuanto a bandas sonoras, como acaba de suceder con ‘Soul’, ¿pero Laura Pausini? El asunto tiene cierto truco: la cantante, además de la intérprete, es co-autora de la composición junto a Diane Warren, una de las autoras más relativamente mimadas en los ambientes cinematográficos.

Y digo relativamente porque Diane Warren ha sido nominada al Oscar a Mejor Canción hasta en 11 ocasiones: ‘Because You Loved Me’ con Céline Dion, ‘I Don’t Want to Miss a Thing’ con Aerosmith, ‘Till It Happens to You’ con Lady Gaga… Pero en ninguna ocasión pudo hacerse con el premio. Sí ganó un Globo de Oro en 2011 por ‘You Haven’t Seen the Last of Me’, extraída de aquella cosa llamada ‘Burlesque’ que reunió a Cher con Christina Aguilera; y veremos qué suerte corre ahora esta nueva composición en la ceremonia de los Oscar este 2021.

La película ‘La vida ante sí’ cuenta la historia de una ex prostituta y superviviente del Holocausto que ahora se dedica a cuidar niños en un puerto italiano, siendo una reflexión sobre la inmigración y el racismo a través de un niño senegalés de 12 años que primero roba a la protagonista, pero luego «se gana su corazón». Sophia Loren, a los 86 años, ha sido quien ha captado los mayores elogios, si bien ahora la composición ‘Io sí (Seen)’ va a robarle 15 minutos de fama y gloria.

El tema fue escrito por Diane Warren y Laura Pausini aceptó cantarlo y trabajarlo el verano pasado. Es la canción clásica -formulaica- que suele gustar mucho en estos premios: piano, vocación minimalista, cuerdas, una gran interpretación vocal, una buena estructura con sus crecendos pero contenida, una letra edificante de apoyo al muchacho («si nadie te cree, yo sí»). Se ha subido a las plataformas de streaming en medio decena de idiomas, destacando la buena aceptación de la versión en castellano por razones evidentes.

Al entregarse el premio, hemos podido ver primero a Diane Warren y luego a Laura Pausini tener unas palabras de agradecimiento. La cantante también ha agradecido en las redes sociales, indicando que “nunca había soñado con ganar un Globo de Oro” y que “no podía creerlo”. Además de agradecer a Netflix, al equipo, a Diane y a Sophia Loren, ha recordado a todos los que merecen ser “vistos”, que es de lo que habla la canción. De manera emocionante, también ha recordado a “la pequeña niña que hace 28 años ganó el Festival de San Remo y nunca habría esperado llegar tan lejos”. Aquella niña que en 1994 vendió 1 millón de copias de su debut sólo en España, gracias a una canción sin estribillo llamada ‘La soledad’, y que ahora vuelve a acaparar el foco.