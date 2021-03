RFTW: lo nuevo de Kokoshca, El Último Vecino, Nick Jonas, St Vincent, Navarro….

Ya es viernes en el corazón de muchos artistas que no han podido esperar a la llegada del fin de semana para compartir sus novedades. Vamos renovando nuestra playlist semanal «Ready for the Weekend» con el single que presenta el próximo disco de Kokoshca, otro de los sencillos para lo nuevo del ex Vampire Weekend Rostam, otro de los sencillos nuevos de El Último Vecino y la cara B de ‘En el río’ de Vicente Navarro, aprovechando que acaba de estrenar vídeo para esta.

Como os hemos venido contando, hay temas nuevos de St Vincent, James, girl in red, Maroon 5 con Megan Thee Stallion y Love of Lesbian con Bunbury; así como de Japanese Breakfast. En las próximas horas se esperan nuevos sencillos de Bruno Mars con Anderson .Paak, Drake y Justin Bieber, nada menos. Todos ellos, además de Nick Jonas, han decidido mover una ficha decisiva en la semana de la mujer trabajadora, por alguna razón. Seguiremos informando.

