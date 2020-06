Beyoncé apela a la «herstory» en ‘Black Parade’, su single sorpresa para el Juneteenth

Este viernes se ha celebrado Juneteenth, la fecha que conmemora la abolición de la esclavitud en Texas en 1865. En medio del clima político por la muerte de varias personas de raza negra a manos de la policía estadounidense, son varios los artistas que han decidido posponer sus discos, como Jessie Ware, y muchos otros, los de raza negra, los que han lanzado temas de corte reivindicativo, como ha sido el caso de Public Enemy, Alicia Keys o Anderson. Paak, todos los cuales los puedes escuchar en nuestra playlist de novedades Ready for the Weekend. Además, el de H.E.R., de manera muy expresa titulado ‘I Can’t Breath’, que fueron las palabras de George Floyd cuando un oficial le aplastaba con su rodilla, fue nuestra «Canción del día«.

Beyoncé, que es de Texas, ha decidido no quedarse callada, si bien con algo de retrasillo. Son muchos los himnos en que ha reflexionado sobre la discriminación de su raza, especialmente en ‘Lemonade’, donde encontrábamos ‘Freedom’ y ‘Formation‘. El nuevo tema publicado a colación del Juneteenth se llama ‘Black Parade’ y suena precisamente como un cruce entre ‘Formation’ y algo que podría haber encajado en la banda sonora alternativa de ‘El rey león’ que ella misma comisarió. De «We got rhythm (We got rhythm), we got pride (We got pride)» a «I can’t forget my history, it’s her-story«, neologismo con el que pone una nota de feminismo. La canción, coproducida por ella junto a su amigo Derek Dixie, tiene fines benéficos.

Se trata del primer single en solitario de la cantante desde dicha banda sonora, con la que no pasó gran cosa. Si no contamos aquel ‘Spirit’, tenemos que irnos hasta ‘Lemonade’ (2016) para recuperar algún single suyo sola. En los últimos tiempos ha estado colaborando más bien con gente como J Balvin, Ed Sheeran, y Megan Thee Stallion, suponiéndoles esto último un top 1 en el Billboard Hot 100. También sacó un disco con su marido bajo el sobrenombre de The Carters, ‘Everything Is Love’, en 2018.