Escucha lo nuevo de Bob Dylan, Teyana Taylor, Chucho, Phoebe Bridgers, Public Enemy, Mónica Naranjo, Carlos Sadness, Ladilla Rusa…

Aunque en el último momento se haya caído de la lista de novedades de esta semana el esperado nuevo disco de Jessie Ware, la playlist Ready for the Weekend reverdece tras semanas previas relativamente flojas con varios álbumes muy interesantes e incluso importantes comercialmente: los discos de Bob Dylan, Teyana Taylor, John Legend, Phoebe Bridgers, Jason Mraz, Black Eyed Peas, Darkstar, la revelación francesa Hervé, Baauer, NSG o Braids, en el panorama internacional, y los de Chucho, Carlos Sadness, Cómo Vivir En El Campo, Víctor Herrero y los EPs de Betacam las promesas/realidades Menta y Kimberley Tell, en el nacional.

Al margen de estos discos, hay un porrón de singles que se suman a los presentados a lo largo de la semana por parte de Paula Cendejas, C. Tangana & Alizzz, Doves, The Fiery Furnaces, Arca, The Killers, Joe Crepúsculo & Tomasito, IDLES o La Trinidad. Mónica Naranjo, Delaporte & Putochinomaricón, Toro y Moi, Ashnikko & Grimes, Annie (con esa producción de Stefan de The Sound of Arrows de la que nos habló hace más de dos años), Stay Homas, Lolo Zouaï, Everything Everything, Ladilla Rusa, Cayucas, Soledad Vélez, Shinova, dani, DMA’s, Dream Wife, Polo & Pan, Fryars & Rae Morris, la italiana Tosca y Sílvia Pérez Cruz, Tyga, Ozuna, Asha (co-autora de ‘Ya no quiero ná’ y ‘Booty’, que se lanza como solista), 107 Faunos, El Kanka, Abraham Mateo & Becky G o dos temas que se postulan como canción del verano 2020 –’Estoy soltera’ de Leslie Shaw, Thalía y Farina, por un lado, y ‘Bésame’ de Play-N-Skillz, Daddy Yankee y Zion & Lennox, por otro– amplían nuestra lista.

Es importante remarcar cómo este viernes coincide con el llamado Juneteenth, que conmemora la abolición de la esclavitud en el estado de Texas en 1865. En plena ola de protestas por el racismo sistémico en Estados Unidos, muchos artistas de color han publicado hoy singles por este motivo, con trasfondo reivindicativo: Public Enemy, Alicia Keys, H.E.R., Anderson. Paak o Tom Morello, entre otros muchos, han participado así de este día. Además, la canción de J. Cole que respondía al menosprecio público de la rapera Noname ha tenido respuesta por parte de esta.

Hay, también, varios remixes jugosos: el de Mark Ronson para Angel Olsen, el de Jon Hopkins para Flume & Toro y Moi, el de Avalon Emerson para Robyn… También destacan la nueva versión de ‘Toop Toop’ por parte de Cat Power y -M- en homenaje a Philippe Zdar, o el EP que adapta a formato acústico el último lanzamiento de Natalia Lacunza. Nos llama también la atención un inédito de Aretha Franklin, un recopilatorio que publica en su propio sello la productora Nina Kraviz, y que incluye una divertidísima ‘Como Nina (me gusta el techno como a Nina Kraviz)’ por parte del dúo levantino Crush Converters. Y no podemos olvidarnos del lanzamiento de ‘Homecoming’, el disco que grabó Neil Young hace 45 años y que nunca, hasta hoy, había visto la luz.

Escucha la playlist «Ready for the Weekend»