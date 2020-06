¿Recuerdas a Doves? El grupo vuelve 10 años después de su olvidado vídeo gitano

Doves fueron uno de los grupos más conocidos de lo que podemos llamar post-BritPop. Coldplay fueron los grandes supervivientes de una generación en la que también podríamos meter a Travis y Embrace. Doves y Elbow apostaban por un sonido algo más abstracto; los primeros llegaron antes, pero los segundos se llevaron un Mercury a casa y duraron más.

Si has seguido escuchando ‘Lost Souls’ y ‘The Last Broadcast’, que fueron platino en Reino Unido gracias a sencillos como ‘Catch the Sun’, ‘Pounding’ y ‘There Goes the Fear’, estás de enhorabuena, pues el grupo está de regreso por primera vez en 10 años. Ellos han escrito en Facebook que hoy sacan su primer tema en 11 años, pero en realidad, hace 10. Y es que si su último disco databa de 2009, no hay que olvidar que en 2010 sacaron un recopilatorio con tema inédito. Un single llamado ‘Andalucia’ de vídeo gitano, tras el cual desaparecieron de la faz.

El nuevo single se llama ‘Carousels’, es muy fiel a su estilo, y contiene un guiño en la batería a Tony Allen que procede de mucho antes de su muerte pues, como han contado al NME, la maqueta se hizo en 2017. Hay nuevo largo en camino, si bien de momento no se han dado a conocer los detalles.