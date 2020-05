Muere Tony Allen, mítico batería de jazz y afrobeat que militaba en The Good, The Bad & The Queen

Este 1 de mayo tenemos que lamentar la pérdida de Tony Allen, mítico batería de jazz reconocido como uno de los creadores del afrobeat junto con su amigo Fela Kuti. Tenía 79 años y ha fallecido en su casa de París a causa de un ataque al corazón, según ha informado su manager Eric Trosset a la radio pública norteamericana NPR. Nacido en Lagos, Nigeria, en 1940, Allen aprendió a tocar la batería de forma autodidacta cuando tenía 18 años, inspirándose en los discos que consiguió de baterías de jazz americanos como Art Blakey y Max Roach.

En 1964 se unió al grupo de Fela Kuti en 1964, siendo crucial a la hora de crear esa mezcla de cultura centroafricana con jazz y funk que se dio en llamar afrobeat y que tanto ha influido en la música popular, también en la occidental, en las últimas décadas. Además de su batería, se erigió en director musical del grupo Africa 70 y Kuti, con el que rompió por cuestiones monetarias a finales de los 70 tras docenas de discos y giras juntos, llegó a decir que “sin Tony Allen, no habría afrobeat”. También se dice que, tras su marcha, Fela pasó a emplear cuatro baterías en directo para cubrir su hueco.

A mediados de los 80 se trasladó a Londres, para establecerse definitivamente en París, donde comenzó a labrarse su propia carrera lanzando sus propios trabajos junto a la banda Afrobeat 2000, primero, y colaborando con infinidad de artistas de lo más variopinto después. Entre ellos, Damon Albarn, Simon Tong y Pete Simenon, con los que formaría el grupo The Good, The Bad & The Queen, con el que publicaría dos discos fantásticos: ‘The Good, The Bad & The Queen‘ (2007) y ‘Merrie Land‘ (2018). Aunque su último disco de estudio es ya el reciente ‘Rejoice‘, junto al trompetista sudafricano Hugh Masekela. Flea de Red Hot Chili Peppers o Brian Eno, entre otros, habían manifestado públicamente que Allen era el mejor batería del mundo.