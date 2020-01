‘Momentary Bliss’ de Gorillaz puede gustarte… si te gustaron las distintas etapas de Blur

Gorillaz vuelven pero no con un álbum exactamente. El nuevo proyecto de los autores de ‘The Now Now‘ estará relacionado con el “cine y la animación”, pues en esta categoría subían a Youtube el primer teaser, que bajo el título de ‘Momentary Bliss’, ya anticipaba la participación del rapero británico slowthai y la banda de punk también británica Slaves.

En Spotify podían escucharse un par de adelantos de entre 23 y 44 segundos (incluida la “sintonía”) de lo que parece que será una especie de podcast animado. De hecho, lo que presentan Gorillaz es la “temporada 1” de este proyecto, por lo que parece que este será lanzado a lo largo de los próximos meses en capítulos.

La propiamente dicha ‘Momentary Bliss’ es una canción de apenas 4 minutos de duración pero en diversas fases y estilos, que van desde el punk hasta lo circense, por momentos incluso dejando la sensación de estar escuchando un tema de Gorillaz featuring… ¡Blur! ¿La causa? Ciertas reminiscencias de ‘Parklife’ y por otro lado de ‘Blur’ y ’13’, de la parte más The Clash de los de Damon Albarn a la más lánguida. Por cierto, como curiosidad, toda esta mezcla de gente no era tan improbable: en ‘Nothing Great About Britain‘, el debut de slowthai nominado a un Mercury, ya colaboraban Slaves.