‘My Own Soul’s Warning’ de The Killers tiene algo de pastiche, pero funciona como un reloj

Como sabemos, The Killers pospusieron la publicación de ‘Imploding the Miracle‘, inicialmente prevista para el pasado 29 de mayo. El sexto disco de estudio del ahora trío de Las Vegas no tiene aún fecha de edición concreta, pero hoy mismo se publica un tercer single extraído del mismo, por lo que, después de todo, podría no quedar muy lejos. Se trata de ‘My Own Soul’s Warning’, la canción que abre el álbum, y que por eso deja patente la impronta sonora que tendrá el disco, ya presente en el primer avance, ‘Caution‘.

Firmada en solitario por Brandon Flowers (curiosamente, es la única canción del disco que lo hace: en el resto intervienen, además de sus compañeros de banda Ronnie Vannucci Jr. y Mark Stoerner, colaboradores como Jonathan Rado de Foxygen, Weyes Blood, el australiano Alex Cameron o Ariel Rechtshaid), ‘My Own Soul’s Warning’ vuelve a tener algo de pastiche. Con el Bruce Springsteen de finales de los 70 y primeros 80 como evidente influencia –y la que este ha ejercido en grupos de generaciones posteriores como The War On Drugs; no casualmente Adam Granduciel participa en el disco–, esta vez The Killers sazonan la mezcla con un glorioso giro final que remite sin rubor a New Order y que redobla el poder de este tema.

La cuestión es que, por recurrentes que sean los referentes, en esta ocasión la cosa funciona como un reloj. Perfecta no solo para abrir el álbum sino también los conciertos de su vasta gira (ya pospuesta a 2021 y que les hará recalar en Bilbao BBK Live), se basa –como ‘Dancing In the Dark’, ‘Born to Run’, ‘Hungry Heart’– en el enorme gancho de su riff inicial, luego recuperado en el estribillo. Un sintetizador reconocible que irrumpe con ímpetu tras casi un minuto de intro, y que resuena a lo largo de toda la canción, como ese «sonido enmarañado que siguió vibrando durante mis días» tras caer al suelo en un poético vuelo fallido, tal y como canta Flowers. Una historia de remordimientos por desoír a los instintos sobre lo que está bien y mal, con una retórica con tendencia a la épica que le va como anillo al dedo a la música.

Como decíamos, este es el tercer single (y quizá el mejor) del sucesor de ‘Wonderful Wonderful‘ tras la funky ‘Fire In Bone‘ (con participación de Stuart Price) y ‘Caution’, que recientemente era objeto de remixes a cargo de, entre otros, los británicos Clean Bandit. Además, Ronnie y Brandon han presentado en televisión durante la cuarentena una versión acústica de otro tema del disco, ‘Blowback‘.



