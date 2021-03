beabadoobee recupera brío, ahora con The 1975

beabadoobee, el proyecto de la filipina criada en Londres Bea Kristi, tiene nuevo EP preparado para esta misma primavera tras su disco de debut, ‘Fake It Flowers‘, editado hace tan sólo unos meses, y que no logró dejarnos otro hit como ‘Coffee’. El EP se llama ‘Our Extended Play’ y ha sido escrito y producido en compañía de Matty Healy y George Daniel de The 1975.

La propia beabadoobee presenta ‘Last Day On Earth’ de la siguiente manera: «Trata sobre todas las cosas que habría hecho si hubiera sabido que íbamos a tener que encerrarnos y que el mundo iba a cambiar como lo ha hecho. Fue escrito poco después del primer confinamiento principal y líricamente soy yo reflexionando sobre cómo seria si todos hubiésemos sabido de antemano lo que iba a pasar. Todas las cosas que habría hecho si hubiera sabido que era el último día de nuestra vieja normalidad. Escribí y grabé el EP en una granja con Matty y George de The 1975 en el campo. Fue realmente agradable poder crear juntos, mi primera vez escribiendo y grabando en ese tipo de entorno. Quería experimentar con los sonidos y los sonidos aún más y el EP para mí tiene un sentimiento de unión a él … cómo todos nos hemos juntado en él».

¿Qué han conseguido beabadoobee y parte de The 1975 al sentarse a crear juntos en una granja? Ni más ni menos que lo que tienen en común: la querencia por las guitarras de Johnny Marr en los Smiths a mediados de los 80 o algo después, The Sundays.

beabadoobee busca y encuentra en ‘Last Day on Earth’ una canción alegre pese a que en la letra contrastan los tarareos «Shoop-doo-doo, shoop-doobie-doobie-doo / Shoop-doo, shoop-doobie-doo, oh yeah» con las referencias a la sangre y la muerte: «Lo has hecho (o lo conseguiste) / Es tu último día en la Tierra / Mataste a alguien anoche / y quemaste una iglesia». Una letra agridulce a lo Morrissey aunque más naíf, con un pie puesto también del lado del Lou Reed más pop.

El vídeo ha sido dirigido por el francés Arnaud Bresson (James Blake, Headie One), y narra una noche de diversión en sintonía con lo que contaba beabadoobee. Entre posters de AC/DC, Metallica y Nirvana, asistimos a una fiesta casera de las de antes, en la que vemos a la cantante junto a unos jóvenes enrollándose, pinchando vinilos, soportando plastas que te entran, fumando muchísimos cigarros, follando en un coche, o jugando al juego de la botella. Al final, un mensaje esperanzador en forma de avioncito de papel.



