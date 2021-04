The Lodger mantienen el encanto del indie pop 10 años después

Entre las joyas descubiertas en la playlist “Flores en el estiércol” de nuestro compañero Raúl Guillén (a punto de renovarse), el nuevo disco de The Lodger. La banda de indie pop, conocida entre los aficionados a este estilo por sus trabajos de los últimos 2000, vuelve después de una década de descanso.

El cantante, guitarrista y compositor principal Ben Sidall presenta un álbum fiel al estilo llamado ‘Cul-De-Sac Of Love’, del que se acaba de estrenar un vídeo para ‘I Don’t Wanna Be It’. En el álbum encontramos canciones de vocación sintética como ‘Stop that Girl!’ e incluso algún ramalazo country como el de la final ‘My Poor Mind’, pero es ‘Dual Lives’ la que sigue siendo nuestra favorita, y por tanto «Canción del Día» para este domingo.

En España el álbum aparece editado bajo el paraguas de Pretty Olivia Records, lo cual dice mucho de su publicación en los márgenes del éxito y la industria: la mencionada playlist de nuestro site es la que más «plays» aporta a The Lodger de todo el globo terráqueo (el vinilo está agotado, eso sí) y no es porque el tema no tenga su potencial.

‘Dual Lives’ apela al pop independiente de los años 80, de los Smiths a Orange Juice, aunque aquí la visión es más arty y actualizada, recordando a otros proyectos infravalorados tipo Field Music. La canción no renuncia a su contagioso estribillo, repetido con dos letras diferentes, si bien manteniendo cierto gusto por lo abstracto en su letra, en torno a una indecisión relacionada con dos maneras diferentes de vivir. La calidez de la voz de Ben Sidall junto al juego acuoso de guitarras y lo que aporta un sintetizador convierten ‘Dual Lives’ en una de las grabaciones más inmediatas del grupo por mucho que solo unos pocos afortunados se hayan enterado.



