Peach Tree Rascals: «Es cuestión de tiempo que lo petemos»

Peach Tree Rascals han arrasado en las plataformas de streaming con la buenrollista ‘Mariposa’ gracias a TikTok y están listos para comerse el mundo. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos en esta entrevista donde demuestran que tiene las cosas muy claras. El grupo de California, formado por los cantantes y raperos Isaac Pech, Tarrek Abdel-Khaliq y Joseph Barros, además de por el productor Dominic “Dom” Pizano y el director creativo Jorge Olazaba, acaba de publicar su primer EP, ‘Camp Nowhere’, una colección de pop ecléctico de la generación Z en la que confluyen todos los sonidos que les interesan, del indie-pop luminoso de ‘OOZ’ a los ritmos hip-hoperos de ‘LEAVE ME’ pasando por el folk pastoral de ‘Pockets’. Hablamos por Zoom con todos ellos: Tarrek llama desde Nueva York y los demás integrantes se encuentran juntos en California, todos ellos sentados delante del ordenador. Isaac y Tarrek son, queda claro desde el segundo cero, los portavoces de la banda, mientras el resto hace algún comentario puntual.

¿Contentos de haber sacado el EP?

Tarrek: «Estamos encantados, la reacción está siendo muy buena, las canciones que creíamos que iban a funcionar mejor están yendo de maravilla. Mola que a la gente le gusten las mismas canciones que a nosotros».

- Publicidad -

¿A qué canciones os referís?

Isaac: «‘OOZ’, ‘LEAVE ME’, ‘Oh Honey! (I Love You)’ y sobre todo ‘Change My Mind'».



Vuestra música tiene influencias de muchas cosas. ¿Es porque estáis buscando vuestro sonido, o más bien ese eclecticismo os define?

Terrek: «Creo que nuestra versatilidad y nuestra manera de crear nos define, no estamos buscando un sonido sino que nuestro sonido se define por la libertad con la que creamos. No nos ponemos límites, simplemente hacemos música y vamos lo más lejos que podemos para hacer la mejor canción posible. Nuestro objetivo es hacer música atemporal y, aunque nuestro proceso nunca va a cambiar, a medida que tengamos acceso a mayores recursos nuestro sonido crecerá a la vez que nosotros».

- Publicidad -

Para los lectores que no os conozcan, contadme cómo surge la banda.

Isaac: «Yo me mudé a San José, que es donde son ellos. Todos ellos ya eran colegas y a mí me costó un año y medio infiltrarme en su grupito, pero finalmente empezamos a quedar, a jugar a baloncesto… Yo ya hacía música por mi cuenta y entonces Joseph y Tarrek empezaron a grabar conmigo, luego Dominic se puso a los mandos de la producción y George de los visuales. Llegó un momento en que tomamos la decisión de tomarnos el grupo realmente en serio».

Tarrek: «Éramos amigos en el instituto. Cuando nos conocimos no sabíamos que íbamos a formar un grupo de música. Isaac y yo sí lo habíamos pensado, más que el resto, porque ya hacíamos nuestras cosas por separado, y él me inspiró de inmediato porque ya grababa su propia música, pasaba CDs en el instituto y subía sus temas a Soundcloud. Cuando Joseph y Don se sumaron al proyecto elevaron nuestro sonido. En la época lo único que queríamos era hacer música y ser creativos, y cuando llegó el momento de arriesgarse y tomar la decisión de montar el grupo, fue fácil porque somos todos amigos».

¿Os ha sorprendido el éxito de ‘Mariposa’? ¿Os lo esperabais más bien de otra canción o en el fondo sabíais que iba a alcanzar cierta repercusión?

Isaac: «Siempre hemos sabido que ‘Mariposa’ era especial pero nosotros pensábamos que la canción que nos iba a hacer famosos era ‘Mango’. El sello apostó por ‘Mariposa’ y tenia razón».

Tarrek: «Nosotros creemos en todas las canciones que hemos sacado, pero en 2019 lo que teníamos en mente era sacar ‘Mariposa’ con la intención de que allanara el terreno para ‘Mango’. Al final ha sido al revés».

Habéis compuesto ‘Camp Nowhere’ en una cabaña cerca de Yosemite. ¿Seguís viviendo juntos? ¿Cómo os habéis organizado?

Isaac: «Vivimos juntos desde hace un año y medio. En la cabaña lo único que hacíamos era escribir música, preparar el proyecto… pero trajimos un par de temas que ya tenían un año, casi dos, como ‘Jojo’, que nos la reservábamos para sacarla más adelante, en un proyecto como este».

¿El título de ‘Jojo’ lo habéis sacado del anime, o de la cantante?

Tarrek: «Fue Joseph quien escribió la canción pero el título no tiene ningún sentido. ‘Change My Mind’ se iba a llamar ‘Jasper Wants Ice Cream’ y el título no se tenía que haber cambiado, pero por cositas en las que prefiero no entrar ahora mismo lo hemos tenido que cambiar».

Isaac: «Digamos que, desde un punto de vista de mercado, tenía más sentido llamarla ‘Change My Mind’ y por eso lo cambiamos».

«Nuestro disco tendrá un concepto, queremos que sea coherente y que narre una historia»

‘OOZ’ es una de las más especiales, abre el EP.

Tarrek: «‘OOZ’ tenía que ser la primera pista de ‘Camp Nowhere’ porque te mete de lleno en el mundo del EP. Por cómo hemos estructurado ‘Camp Nowhere’, el EP parece narrar una vida entera: ‘OOZ’ es el inicio eufórico y, a medida que avanza la secuencia, esta se va poniendo mas meláncolica y reflexiva, como si llegara al final de un viaje».



¿Os interesan las narrativas, los conceptos?

Isaac: «Cuando saquemos el álbum, tendrá un concepto. ‘Camp Nowhere’ se puede decir que lo tiene hasta cierto punto, pero musicalmente nos hemos enfocado en mostrar todo lo que somos capaces de hacer. El álbum contará una historia de manera más clara».

Tarrek: «Nuestro sueño siempre ha sido hacer un álbum, con su propia película. Que todos los temas tengan su videoclip y narren una historia. Buscamos esa experiencia cinematográfica para conectar con el público en una manera mas profunda».

¿Qué ideas tenéis en mente?

Isaac: «Yo tengo conceptos pensados desde que empezamos a sacar música, pero en cuanto a la historia concreta todavía no he decidido nada. Como mínimo quiero que el álbum sea una pieza coherente, con sus transiciones y sus interludios. Que sea una obra total hermosa. ‘Camp Nowhere’ es hermoso pero no es tan coherente, es más una colección de canciones».

Tarrek: «Queremos que el álbum parezca casi una canción larga».

¿Se os ocurren discos de este tipo que os hayan inspirado?

Isaac: «To Pimp a Butterfly‘ de Kendrick Lamar es el mejor ejemplo».

Isaac y Tarrek a la vez: «‘Blonde‘ de Frank Ocean».

Tarrek: ‘Malibu‘ de Anderson .Paak.

Joseph: «‘Dark Side of the Moon'».

Tarrek: «‘The Marshall Matters LP1’ de Eminem».

Tarrek: «Yo me veo entre los grupos más exitosos de la historia. Es cuestión de tiempo que lo petemos. Tenemos todo lo que se necesita»

¿Cómo son entre vosotros las conversaciones sobre música?

Isaac: «Si sale una canción que a todos nos gusta nos la enviamos entre todos e intentamos capturar su misma energía».

Tarrek: «Al vivir juntos, todos estamos al tanto de lo que escucha cada uno, de modo que no necesitamos hablar exactamente sobre música porque ya sabemos lo que cada uno quiere hacer. Yo me puedo levantar a las 8 de la mañana y encontrarme a Isaac escuchando su música a toda hostia, e irme a dormir y toparme con Jasper escuchando algo totalmente distinto. Es una mezcla de sonidos muy diferentes la que suena en casa».

Isaac: «Yo presto atención a los números que hacen los artistas grandes y mi aspiración es llegar a ser como ellos»

Habéis dicho que sacaréis vuestro disco cuando os hagáis mas famosos, que aún tenéis que meteros en el Billboard. ¿Os interesan las listas de éxitos? ¿Estáis pendientes de lo que la gente escucha?

Isaac: «Yo sí presto atención a los números que hacen los artistas grandes y mi aspiración es llegar a ser como ellos. Desde que tengo 12 años he estado obsesionado con las listas de ventas, me gusta saber cuáles son los discos más vendidos cada semana, y me gusta escuchar lo que suena en la radio».

No tenéis miedo de alcanzar cierto éxito.

Tarrek: «Nuestro objetivo principal es hacer música, pero también queremos alimentar a nuestras familias y garantizar un futuro a nuestros hijos. Queremos llevar este proyecto lo más lejos posible. Cuando vemos a todos estos artistas grandes en las listas de éxitos, nosotros nos vemos también en su mismo lugar. Yo ya me veo entre los grupos más exitosos de la historia. Ya veo ‘Camp Nowhere’ entre los EPs de debut más exitosos de la historia. Es cuestión de tiempo que lo petemos. Nuestra estrategia de sacar singles y vídeos nos llevará al punto en que cuando saquemos nuestro debut, llegue a las listas y estas nos abran nuevas oportunidades y colaboraciones para que nosotros podamos seguir haciendo la música que siempre hemos soñado hacer. Una cosa que me molesta es que los artistas que más nos influyen son súper difíciles de alcanzar, pero seguimos queriendo trabajar con ellos. Tenemos todo lo que se necesita».

¿Sabéis que la ciudad que más os escucha en Spotify es Jakarta, y después Los Ángeles?

Tarrek: «Es por el éxito de ‘Mariposa’ y la hermosa cara de Joseph».

¿Os estáis preparando para ser ídolos teen?

Isaac: «Para la nueva generación, sí. Queremos armar una buena base de fans que nos siga allá donde vayamos hasta que tengamos 30 años».