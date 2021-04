Angel Olsen sale del armario

Angel Olsen ha salido del armario. En Instagram, la autora de ‘All Mirrors‘, el 2º mejor disco de 2019 para nuestra redacción, ha colgado una imagen de su novia (que se identifica como persona no binaria) junto al mensaje: «mi churri, ¡soy gay!» Por otro lado, en el stories ha colgado una imagen de ella sonriendo junto a un mensaje parecido: «¡¡¡soy gay!!!» (en inglés, «gay» es sinónimo de homosexual y se refiere tanto a hombres como a mujeres). La noticia, que ha sido recogida por medios como Rolling Stone, no sorprenderá a nadie que siguiera a Angel y a su pareja en las redes desde hace tiempo, donde abundan fotos de ellas juntas, si bien la cantautora estadounidense no había dado a conocer públicamente su orientación sexual hasta ahora.

En lo que refiere a su carrera musical, Olsen ha anunciado recientemente el lanzamiento de ‘Song of the Lark and Other Far Memories’, un boxset que incluye ‘All Mirrors’, la colección de versiones primigenias de aquel disco ‘Whole New Mess’, y un nuevo álbum de bonus tracks llamado ‘Far Memories’ con caras b, remezclas, canciones descartadas y una versión de ‘More than This’ de Roxy Music. Sale el 7 de mayo. El primer adelanto de esta caja ha sido ‘It’s Every Season (Whole New Mess)’, otra versión alternativa de ‘Whole New Mess’, que podéis escuchar más abajo. Por otro lado, Olsen ha participado recientemente en el álbum de Miley Cyrus, ‘Plastic Hearts‘, donde está acreditada como guitarrista en ‘Bad Karma’.

Sobre 'All Mirrors', nuestra compañera Mireia escribía lo siguiente: 'All Mirrors' es brillante, apasionado e irónico. Pleno de referencias y, a la vez, terriblemente personal. Porque Angel Olsen juega con nuestras percepciones y prejuicios. Usa su voz, su aspecto aparentemente desamparado y el formato de torch song, para crear una obra de absoluta reafirmación. No es un lamento por el amor perdido; es un grito de júbilo por la individualidad recuperada.





