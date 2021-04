Miguel Bosé insiste en su negacionismo a Évole: «para ser una pandemia, no tiene altura de pandemia»

Esta noche se ha emitido la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé. En la primera, el cantante habló de su relación con sus padres, de la muerte de su madre, sobre la que negó muriera de covid; de la pérdida intermitente de su voz, de su adicción a las drogas, de la ausencia en su vida de vida social y también de su -autoproclamado- negacionismo.

En la segunda parte de la entrevista, que ha arrancado con Bosé escuchando ‘El negacionista‘ de Los Planetas, canción que encuentra «graciosísima» porque lo que expresa «es verdad», el cantante ha insistido efectivamente en su negacionismo y negado -valga la redundancia- que la información en la que cree pertenezca al ámbito de las conspiraciones. Ha afirmado saber más de ciencia que Évole porque «se ha informado más profundamente» echando mano a «millones de documentos (a los que puede acceder) cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa», y ha advertido que «van a caer todos uno detrás de otro: políticos, médicos, farmacéuticos y los cómplices, el brazo armado que son los medios».

A continuación, Bosé ha indicado que «muchos de ellos no van a poder salir a la calle a caminar tranquilos, va a haber un segundo juicio de Nuremberg que se van a cagar». Pero a pesar de esta reflexión, cuando Évole ha pretendido dar paso a un científico que está a punto de conectarse a la conversación, Bosé se ha negado a hablar con él porque él «no es científico, solo un ciudadano» (el científico era Quique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona). Ni siquiera cuando Évole ha puesto sobre la mesa aquella vez en que España creyó que Bosé había muerto de sida debido a una «campaña de bulos», el cantante ha considerado replantearse su posición, mostrándose en todo momento firme en su convicción de que el virus no existe, llegando a apuntar «para ser una pandemia, no tiene altura de pandemia».

En otro punto de la entrevista, Bosé ha explicado que nunca se pone gel hidroalcohólico y que sigue besando y abrazando a familiares que vienen de lejos sin problema, y ha hablado sobre la manifestación anti-mascarillas que promocionó en sus redes sociales el pasado mes de agosto, pero a la que él mismo finalmente no acudió a pesar de expresar, en palabras textuales, «nos vemos allí». El cantante, entre risas, ha asegurado que aquel mensaje fue una «boutade» y «una forma de hablar».

Ante todo, Bosé ha manifestado en la entrevista con Évole una desilusión total con la situación política a nivel global. Llega a declarar que él «no quiere vacunas sino venganza» y pide «más medios y más fondos para que los científicos puedan investigar» para poder confirmar la existencia del virus. «También estoy a favor de la cura de todas las enfermedades que existan, pero las vacunas no son la solución», ha apuntado. Bosé ha denunciado que lo «peor que le ha pasado a la medicina es su politización» y ha asegurado haber votado en blanco en las últimas elecciones porque ya no cree en ningún partido. Según Bosé, «en el panorama político mundial no hay personas que estén a la altura de llevar una democracia, ni de pensar en el ciudadano, ni de pensar en un proyecto como país».