RFTW: DMBK, Rigoberta Bandini, Porter Robinson, Sufjan Stevens, Macy Gray, Ganges…

Feliz Día del Libro. Hoy ven la luz los nuevos trabajos discográficos de Derby’s Motoreta Burrito Kachimba, Dinosaur Jr, Field Music, Sufjan Stevens (su disco de «revelaciones» ambientales), Porter Robinson, Ganges, Bonitx, Çantamarta, Veintiuno, Manel Navarro, Tom Jones, Alan Vega, Myke Towers, Rosario o Duki. También sacan EP Kero Kero Bonito.

El single destacado del viernes es el remix de ‘Save Your Tears’ de The Weeknd con Ariana Grande. Rigoberta Bandini lanza otro tema loco de los suyos, llamado tal que ‘The Fuck Fuck Fuck Poem’, en el que imagina su propia muerte, y Mujeres y Cariño unen fuerzas en una interesante composición que suena a medio camino entre el punk-rock y la musiquita de carrusel. También hay nuevo single de The Chemical Brothers, aunque no es el rompepistas que esperas, y El Guincho produce el nuevo single de Israel Fernández y Diego del Morao… y su mano se nota en esta grabación post-‘El mal querer‘.

Esta semana, se puede decir que ha hecho historia C. Tangana con su directo en el Tiny Desk, en el que ha estrenado ‘Me maten’ con Antonio Carmona. Es una de las novedades de los últimos días que hemos destacado en portada junto a los nuevos lanzamientos de CHVRCHES, Little Simz, Jorja Smith o el viral pop de la semana, el nuevo single de Natti Natasha y Becky G.

En la playlist de novedades actualizada es posible escuchar también los nuevos singles de Wolf Alice, Triángulo de Amor Bizarro con Biznaga (de su próximo disco de remixes), Hayley Williams (versiona ‘Colour Me In’ de Broadcast), Depresión Sonora, Mahmood, StarBoi3 con Doja Cat, Macy Gray & The California Jet Club, Weezer, María Escarmiento, Ethal Cain, H.E.R. con Chris Brown, Blackpanda, Kase.O con SDFK, Blas Cantó, Amber Mark, Queralt Lahoz, Celtas Cortos, Daddy Yankee o Maluma.



