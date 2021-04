Little Simz avanza con el himno ‘Introvert’ su nuevo disco, a 5 meses vista

Little Simz, una de las raperas más prestigiosas de la actualidad en Reino Unido, pues el año pasado se alzaba con el reputado premio Ivor Novello por su tercer disco, el recomendable ‘Gray Area‘, ha dado los detalles de su cuarto trabajo discográfico, ‘Sometimes I Might Be an Introvert’, que no saldrá en un mes ni en dos, ni siquiera en tres, sino en cinco: sale el 3 de septiembre.

El primer adelanto de ‘Sometimes I Might Be an Introvert’ vuelve a ser una producción de su amigo Inflo, pero ahora ‘Introvert’ -así se llama el single- busca la altura y el dramatismo de un himno religioso, llegando a los seis minutazos de duración. El tema se sustenta sobre una base orgánica de hip-hop -muy típica de Inflo- pero incorpora vientos metales y redobles de marcha, además de una orquesta de violines y coros celestiales. Si no fuera porque Simbiatu Ajikawo es rapera, ‘Introvert’ pasaría por un corte del último disco de Michael Kiwanuka (quien colaboró en el disco anterior).

La letra de ‘Introvert’ es política y habla de «reinos que arden», «pecadores en la iglesia», «madres que entierran a sus hijos», «muchachos que juegan con armas», «hogares rotos y pobreza» o «agentes del gobierno corruptos y atrocidades». En un momento a todas luces irónico, Little Simz espeta que «no le va la política», pero que «sabe que vivimos tiempos oscuros y que partes del mundo todavía viven un apartheid».

En ‘Introvert’, los versos políticos de Little Simz, no pesimistas pero sí realistas, ofrecen una radiografía de la sociedad actual, pero a su vez contrastan con la luminosidad de sus estrofas melódicas, las cuales, interpretadas por un coro, añade un punto de necesaria esperanza a la grabación: «Encontraremos el camino, el mundo no se ha acabado, no llores, yo saldré de esta, en Dios creemos porque no estamos solos».

El videoclip de ‘Introvert’ ha sido rodado en el Museo de Historia Natural de Londres, entre otros lugares, e incluye imágenes de archivo de protestas raciales y coreografías de danza interpretativa o presenta a Little Simz convertida en una especie de «mesías».