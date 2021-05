RFTW: Pimp Flaco, Bebe Rexha, María Escarmiento, Rag ‘N’ Bone Man, HEALTH con Nine Inch Nails…

Hoy 7 de mayo ve la luz el nuevo disco de Baiuca, sobre el que hemos tenido oportunidad de charlar con su autor en una entrevista que puedes leer en portada. En el plano internacional, publican sus esperados nuevos trabajos Bebe Rexha por un lado, y Rag ‘N’ Bone por el otro, y de vuelta al nacional, es Pimp Flaco quien regresa (sin Cupido) con un nuevo EP firmado junto a Blackthoven de título sinestésico, ‘El 4 es azul’. También hay buenas noticias para los fans del rock: salen nuevos discos de Weezer, Iceage o la revelación Squid.

El lanzamiento del día en cuanto a singles es por supuesto ‘Higher Power’ de Coldplay, que puedes comentar en portada o en el hilo del grupo en los foros. Aparte salen nuevos singles de Ms Nina, Bomba Estéreo, joan, Little Simz, HEALTH con Nine Inch Nails, Ozuna, María Escarmiento, J. Cole, Fasenuova, Bobby Gillespie y Jehnny Beth, P!nk o David Guetta.

En los últimos 7 días ha sido posible escuchar el regreso de LUMP, la banda de Laura Marling y Mike Lindsay, así como los de Liars (ahora un proyecto solista liderado por Angus Andrew) y el de Modest Mouse y además hemos destacado en portada lo nuevo de Wavves y de Rostam. Todos ellos están disponibles en la playlist «Ready for the Weekend» también junto a las nuevas propuestas de Rels B, Empress Of, Fickle Friends (foto), Angel Olsen o One Republic.

