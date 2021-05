Madonna recibe el porro que le pasa Snoop Dogg en ‘Gang Signs’

Snoop Dogg celebraba este año el Día del Cannabis, si es que tal cosa para él no es todos los días, con el 18º álbum de su carrera. Lo ha llamado ‘From tha Streets 2 tha Suites’ y, tirado al mercado de mala manera el susodicho 20 de abril, a pesar de que era martes, no ha tenido el placer de pasarse por las listas de éxitos como sí lograban los últimos álbumes del cantante.

Los tres singles del álbum de Snoop Dogg son ‘CEO’, ‘Roaches in my Ashtray’ y ‘Say It Witcha Booty’, pero ahora Snoop Dogg ha decidido darle un “push” a todo esto con un vídeo para otro de los 10 temas que componen el disco. Se trata de ‘Gang Signs’, una colaboración con Mozzy que ha sido nombrada la mejor canción del álbum por Pitchfork.

Madonna, que es mencionada en el tema rimando más o menos con marihuana y con su admirado Obama («Still sippin’ gin and juice while I’m smoking marijuana / I bet you never blew with Obama / Crip walking with my homegirl Martha / While I’m passing joints to Madonna»), recibe el porro que se le ofrece. El tema ha vuelto a traer a la palestra el día que Snoop Dogg se fumó un porrillo en un váter de la Casa Blanca, en 2014.

Madonna ha tenido a bien estrenar su último look con un cameo en el videoclip, pues aparece fumando durante un instante como ya hubiera querido Dua Lipa en la primera versión de su vídeo ‘Levitating’ el verano pasado. Hay que decir que Madonna ha estado aún convaleciente de su operación de cadera hasta hace muy poco, pero también que nadie esperaba que recuperara su vena ‘Champagne Rosé’, que tanta animadversión despierta entre el público.

La cantante, que ni siquiera fuma como se ha encargado de repetir reiteradas veces, hasta en las letras de sus canciones, se hace la malota durante unos segundos, pareciendo la hija o como mínimo la hermana menor de Snoop Dogg, que tiene sólo 49 años por increíble que pueda parecer. Por otro lado, la intérprete de ‘Gang Bang’ continúa editando el documental de su gira ‘Madame X’, ahora atacando la mezcla de sonido.