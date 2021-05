Algo pasa con… Sampha

Sampha ganó el Mercury Prize en 2017 por su álbum debut, ‘Process‘, uno de los mejores discos de aquel año para numerosas publicaciones especializadas como la nuestra (número 49 en la lista). Es fácil pensar que una victoria como esta motivaría a cualquier artista a seguir con su carrera musical a tope, pero el mundo no ha visto nuevo disco de Sampha en todo este tiempo, más de cuatro años después (‘Process’ vio la luz en febrero de 2017).

En la historia de los premios Mercury, no ha sido demasiado habitual que un artista gane el premio y después desaparezca de la faz de la tierra. Es verdad que Antony and the Johnsons tardó cuatro añazos en suceder ‘I Am a Bird Now‘ con ‘The Crying Light‘, pero también que, por lo menos, durante ese tiempo sacó varios EPs. Por su parte, Portishead lanzaron un recopilatorio entre los lanzamientos del premiado ‘Dummy‘ (1994) y de su sucesor ‘Portishead’ (1997). PJ Harvey también tardó cuatro años en lanzar ‘Uh Huh Her’ después de ganar el premio con ‘Stories from the City, Stories from the Sea‘, pero lo habitual ha sido que los artistas ganadores tardasen un año (Suede, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys) o dos (Badly Drawn Boy, Elbow, Benjamin Celementine), como mucho tres (Primal Scream, The xx, Skepta), en lanzar nuevo álbum después de hacerse con el galardón.

Como es sabido, no siempre ganar el Mercury ha garantizado una carrera longeva al menos como artista en solitario y, si no, que se lo digan a Talvin Singh, a Miss Dynamite o a Speech Debelle, tres artistas que apenas publicaron un segundo disco después de ganar el premio con sus respectivos debuts, y nunca lanzaron un tercero. Pero también es verdad que ninguno de ellos esperó cuatro años en lanzar sus segundas referencias. A alturas de mayo de 2021 ni siquiera hay noticias de que Sampha trabaje en su segundo disco y lo peor es que ni siquiera podemos acudir a las redes sociales para enterarnos de algo: su última publicación en Instagram data de noviembre de 2018. En Twitter se ha prodigado un poco más, pero no muchísimo más.

La buena noticia es que Sampha no ha estado desaparecido como tal en todos estos años. Como Tobias Jesso Jr parece haber dado un paso atrás para seguir trabajando desde una posición más modesta, haciendo colaboraciones puntuales por aquí y por allá, pero sin decidirse a dar un paso definitivo con un segundo trabajo que consolide su nombre en la industria. Solo en 2020 participó en los discos de dos artistas tan dispares como Alicia Keys (en el tema ‘3 Hour Drive’) y el productor de techno abstracto Actress (en varios cortes de su último álbum), y también apareció en un single con Headie One y Fred Again llamado ‘Soldiers’. En 2019 apareció en el último disco de su colega Solange y en 2018 sí lanzó un single nuevo, ‘Treasure’, como parte de la banda sonora de ‘Beautiful Boy’. Estas son las novedades que los fans de Sampha se han podido llevar a la boca en los últimos tiempos.

Una pista hacia las ocupaciones actuales de Sampha la da un comentario que ha dejado una persona en su perfil de Facebook: «he oído que acabas de ser padre». Todo el mundo sabe que 2020 ha sido un año paralizante para la industria musical y es posible que, entre una posible paternidad, y la pandemia, Sampha se esté tomando con toda la calma del mundo eso de volver. Aquí le esperaremos para cuando decida hacerlo.