Sigue hoy los Brits en directo, con Dua Lipa, The Weeknd, Coldplay, Olivia Rodrigo…

Esta noche se celebra una nueva entrega de los Premios Brits, y como es habitual podrá seguirse en directo a través de Youtube. De hecho, sobre estas líneas ya podéis ver la acostumbrada cuenta atrás que culmina a las 20.45, las 19.45 en Canarias y hora local.

Entre las actuaciones que se esperan está la de Dua Lipa, a la que presumimos la gran ganadora de la noche tras haber hecho el mejor disco de 2020 y de hecho decidir pasarse por la ceremonia, Coldplay presentando ‘Higher Power’, The Weeknd, Olivia Rodrigo, Arlo Parks y Headie One. Rag’n’Bone Man, que va a ser esta semana número 1 en Reino Unido con su nuevo disco, presentará su tema con Pink ‘Anywhere Away from Here’.

Los nominados a mejor Álbum del Año son ‘Collapsed in Sunbeams’ de Arlo Parks, ‘Not Your Muse’ de Celeste, ‘Future Nostalgia’ de Dua Lipa, ‘Big Conspiracy’ de J Hus y ‘What’s Your Pleasure’ de Jessie Ware. Entre las nominaciones internacionales, está gente como The Weeknd, BTS y Taylor Swift, que va a ser la primera mujer en recibir el Global Icon Award.

En mejor canción hay hasta 10 nominadas como es habitual:

220 Kid and Gracey – «Don’t Need Love»

Aitch and AJ Tracey featuring Tay Keith – «Rain»

Dua Lipa – «Physical»

Harry Styles – «Watermelon Sugar»

Headie One, AJ Tracey and Stormzy – «Ain’t It Different»

Joel Corry featuring MNEK – «Head & Heart»

Nathan Dawe featuring KSI – «Lighter»

Regard and Raye – «Secrets»

S1mba featuring DTG – «Rover»

Young T & Bugsey featuring Headie One – «Don’t Rush»

