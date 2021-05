Dua Lipa dedica a «Jimi», el héroe del Thames, su victoria en unos Brits casi «normales»

Con un Reino Unido aventajado respecto a Europa en cuanto a ritmo de vacunación, la ceremonia de los Brits ha podido celebrarse con relativa normalidad: actuaciones en vivo, público, artistas de cuerpo presente y también alguno apareciendo por lo que han llamado «Zoom» aunque no lo fuera. Una gala que nos va aproximando poco a poco a lo que conocimos como normalidad. Como anécdota, Haim contaban que habían guardado 10 días de cuarentena en Reino Unido solo para poder estar, seguramente porque sabían que aguardaba sorpresa.

Coldplay abrían la ceremonia presentando su nuevo single ‘Higher Power’ en exteriores, entre humo de colores, ropa de más colores y hologramas. Sin descanso, Dua Lipa aparecía para ofrecer un popurrí de media decena de temas contenidos en ‘Future Nostalgia’, comenzando la realización en el metro de Londres con ‘Love Again’ y ‘Physical’ y culminando después en el escenario con un número coreografiado por decenas de personas en ‘Don’t Start Now’. Una buena actuación que tan sólo se ha resentido del agotamiento que el público pueda tener ya del disco y del maximalismo de tanto hit: ha metido tanto en tan poco tiempo que nada destacaba en particular.

Todo lo contrario que Olivia Rodrigo, que no se ha perdido en reivindicar éxitos últimos o futuros para concentrarse en destacar lo bueno de su balada ‘drivers license’, uno de los grandes hits que ha dejado este 2021. Es demasiado Billie Eilish, sí (en concreto ‘i love you‘), pero hoy le ha sacado partido con una bonita puesta en escena, sobria, en tonos rojo sangre, algún eco incluso de Kate Bush, y sobrando únicamente alguna que otra mariposa.

Elton John y Years and Years han interpretado una versión de ‘It’s a Sin’ de Pet Shop Boys, primero como balada a piano con Olly tirado sobre el instrumento, para luego dar paso al desenfreno discotequero como a él le gusta. Elton también se ha animado a cantar una estrofa del clásico de los 80, ahora de actualidad por una serie (bastante mala). Los beneficios del tema irán para la lucha contra el VIH, al menos.

Por su parte, The Weeknd ha presentado una actuación, “vía Zoom”, o sea pregrabada, de ’Save Your Tears’, con la única compañía de un teclista que no parecía hacer gran cosa (desde luego no el riff principal de la canción), y cubierto por un chubasquero con el que se iba a resguardar de la lluvia que le estaba por caer encima, incluso recogiendo su premio quién sabe cuándo. Elegante y cuidada como casi todo lo que ha tocado este último año, su performance ha puesto sobre la mesa lo que sucederá con este tipo de galas en el futuro. ¿Merece la pena trasladar a todo el equipo de Abel Tesfaye a Londres para que el espectador perciba lo mismo o algo peor que si graba su show desde América? Por otro lado, ¿puede competir con el vigor que se ha visto en el popurrí y el montaje de Headie One, AJ Tracey y Young T & Bugsey, que parecía propio de una Super Bowl? Seguramente las ceremonias del futuro combinen ambas formas de hacer un show televisivo.

Entre las sorpresas de la noche, el premio a mejor grupo internacional para Haim, dejando atrás a los mismísimos BTS y Foo Fighters. Ellas mismas no parecían poder creérselo, dedicándoselo a sus padres, «Rostam, Ariel», su sello Polydor y especialmente al Reino Unido, «el primer lugar que las acogió». Su amiga Taylor Swift recogía también esta noche el Global Icon Award, animando a los nuevos artistas a coger inspiración de las críticas y los momentos duros.

Entre el resto de ganadores, que en el caso de los Brits, suele ser lo de menos, hemos visto a J Hus, Arlo Parks (que hacía una actuación de fondo floral), Griff (que también ha actuado), Billie Eilish (a través de vídeo), o Little Mix, que se han acordado de dedicar a su ex compañera Jesy pero también a grupos históricos femeninos como Spice Girls, All Saints o Sugababes.

La ceremonia se cerraba con tremendo baladón de Rag’n’Bone Man junto a un coro y con P!nk únicamente apareciendo en vídeo, inmediatamente después de que Dua Lipa se hiciera con el Brit a Álbum del Año por ‘Future Nostalgia’. Este era presentado por un errático discurso lleno de tacos de Lewis Capaldi, que por momentos pareció que iba a arruinar el premio más importante de la noche, fuera para quien fuera; pero finalmente Capaldi supo pasar a segundo plano para que Dua Lipa hablara. Y aparte de hablar de cómo ha sido su año o lo que ha significado este álbum para ella, la cantante sacaba una nota para dedicar su premio a Folajimi Olubunmi-Adewole, más conocido como «Jimi», un joven de 20 años que se ha tirado al río Thames para salvar a una joven que cayó al agua. La muchacha y otro chico que se lanzó a ayudarla se salvaron, pero «Jimi» no, en un suceso que ha dejado conmocionado a Reino Unido.