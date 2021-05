Lil Nas X anuncia nuevo single, ‘Sun Goes Down’

Lil Nas X ha anunciado que su nuevo single se titula ‘Sun Goes Down’ (sin mayúsculas esta vez) y que sale el 21 de mayo, es decir, el viernes que viene. El sábado 22, el rapero estará presentando este tema y su éxito actual ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ en Saturday Night Live, el programa en el que estos días se ha visto a Miley Cyrus codeándose con Elon Musk y Grimes. Vivir para ver. La anfitriona de esta edición del programa será Anya Taylor-Joy, la actriz de ‘Gambito de dama’.

Habrá que esperar para averiguar cómo suena ‘Sun Goes Down’, pero de momento el rapero ha compartido la portada del single, que vuelve a ser llamativa y de gran factura. En ella, el rapero aparece sentado sobre unas nubes en posición de meditación, vestido de traje y con las uñas pintadas, lo que parece indicar que está adoptando algún tipo de personaje celestial, como un Dios.

Sin duda, cabe esperar un videoclip espectacular a la altura de los de ‘HOLIDAY’ y ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’, el último de los cuales pasará a la historia como uno de los temas más comentados de 2021 por su trama bíblica y satánica, con Lil Nas X haciéndole twerking al mismísimo demonio, así como por su polémica con FKA twigs, más que zanjada.

Como no se ha cansado él de repetir en redes, el nuevo disco de Lil Nas X verá la luz en verano, probablemente bajo el título de ‘MONTERO’, y cabe esperar que incluya todos los singles publicados hasta ahora, así como otros que ya aparecen listados en Genius porque Montero ha hablado sobre ellos en algún momento u otro, como ‘Industry Baby’, ‘Scoop’ o ‘Titanic’.