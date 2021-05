Olivia Rodrigo publica hoy ‘SOUR’, su álbum debut. El disco viene precedido por tres éxitos mastodónticos como están siendo ‘drivers license’, ‘deja vu’ y ‘good 4 u’, tres temas que han venido a reflejar muy bien lo que el disco contiene al fin y al cabo: guitarras, matices alternativos, pasión y despecho adolescentes pero sobre todo muchas baladas.

Muchas de estas baladas ni siquiera parecen de Lorde o Taylor Swift, como ‘drivers license’. ‘enough for you’, el «focus single» ahora mismo, es la típica canción acústica, de hoguera, que habría hecho el primer Ed Sheeran, ‘traitor’ desprende el dramatismo de una balada de Adele o Lana Del Rey, ‘happier’ es incluso más clásica, casi propia de Brill Building (Olivia creció escuchando a Carole King), y ‘1 step forward, 3 steps back’ es la más intimista de todas, al componerse exclusivamente de un delicado arreglo de piano.

La gran sorpresa de ‘SOUR’ la pone su gusto por las sonoridades del grunge de los años 90: ‘brutal’ no se sabe si se inspira en Hole o en Alanis, pero suena a las dos; y las guitarras eléctricas de ‘jealousy, jealousy y la pista final ‘hope ur ok’ apuntan también a este sonido mientras, como hemos dicho, ‘good 4 u’ es pop-punk y ‘deja vu’ más rock alternativo. Es a través del grunge donde Olivia explora su rebeldía adolescente, porque las letras no pueden estar más llenas de inseguridad.

Los desamores de Olivia la hacen dudar de sí misma, de su propia belleza, de su propio talento; en ‘enough for you’ se pregunta por qué «no ha sido suficiente» para esa persona y en ‘happier’ le pide que encuentra a una chica que mole pero que no sea mejor que ella. Cuando, en ‘drivers license’, Olivia alertaba de que la chica con la que sale su ex representa «todo aquello por lo que me siento insegura», nos avisaba también de por dónde irían las letras del disco.

Las primeras escuchas de ‘SOUR’ descubren un talento muy maduro para los 18 años de Olivia: las canciones están perfectamente construidas, la producción incorpora algún matiz electrónico que no se pasa de la ralla y el disco se pasa en un suspiro. Se echa de menos más unidad entre canciones, menos baladas intimistas y más variedad en las letras pero Olivia tiene toda su vida por delante para limar las asperezas de lo que no deja de ser su primer disco.

Y eso mismo parecen opinar en los foros las personas que ya están escuchando ‘SOUR’. En Popjustice se destaca especialmente la calidad de las melodías y de las actuaciones vocales de Olivia, así como la rapidez con la que ha llegado este lanzamiento, apenas unos meses después de que ‘drivers license’ haya arrasado, pero se critica para mal lo monotemáticas que llegan a ser las letras, dedicadas a esa ruptura sobre la que Olivia canta una y otra vez.