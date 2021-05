Olivia Rodrigo, entre Paramore y ‘Jennifer’s Body’ en el vídeo de ‘good 4 u’

Olivia Rodrigo protagoniza una de las novedades del viernes con ‘good 4 u’, solo el tercer single de su carrera musical al margen de Disney. La artista estadounidense lo sigue petando con ‘drivers license‘ y ‘deja vu‘ y ahora presenta un tema que poco tiene que ver con estos en lo musical: si el primero buscaba el baladón a lo Adele y el segundo sorprendía con un sonido más rockero y alternativo, próximo a Clairo, ‘good 4 u’ vuelve a apostar por las guitarras pero para emular el sonido de Paramore y Avril Lavigne. Parece que en ‘SOUR‘, el debut de Olivia, que sale la semana que viene, habrá estilos para todos los públicos.

‘good 4 u’ es otra canción llena de despecho por esa persona a la que Olivia ha amado pero que ha pasado página sin ella. El receptor parece ser Joshua Bassett, que estos días ha sido noticia por aparentemente salir del armario (en un comunicado ha dicho que está bien «seguir buscándose a uno mismo»), aunque podría ser cualquier otro. «Has encontrado una chica nueva y solo te ha tomado dos semanas, ¿recuerdas cuándo me dijiste que me querías dar el mundo entero?», canta Olivia en la canción. «Bien por ti, estás cuidándote a ti mismo, supongo que la terapeuta que te encontré te está ayudando, se te ve sano y feliz, no como a mí, si alguna te molestas en preguntar».

Si la letra de ‘good 4 u’ vuelve a remitir a la Taylor Swift más adolescente, el vídeo parece inspirarse en la Taylor de ‘Blank Space‘ para presentarnos a una Olivia completamente desquiciada por esa ruptura que es incapaz de superar. La pieza es obra de Petra Collins, directora de videoclips como ‘Fetish’ de Selena Gomez o ‘Boy Problems‘ de Carly Rae Jepsen, pero no tiene lugar en una mansión sino en escenarios como un campo de baloncesto o la propia habitación de Olivia, que la cantante decide incendiar e inundar para sacarse toda la amargura de encima, en un claro homenaje a ‘Jennifer’s Body’.

