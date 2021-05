Stevie Nicks, H.E.R., Juice WRLD, Anuel AA… en ‘Jordi’ de Maroon 5

Maroon 5 han dado los detalles de ‘Jordi’, el disco en homenaje a su antiguo mánager Jordan Feldstein que fallecía hace unos años. El álbum, que ya sabíamos que salía el 11 de junio presentado por el single ‘Beautiful Mistakes’ junto a Megan Thee Stallion, contará con muchos colaboradores además de la rapera.

Entre los invitados, los hay tan dispares como Stevie Nicks de Fleetwood Mac, que aparecerá en ‘Remedy’, H.E.R. en ‘Convince Me Otherwise’ y, de manera póstuma, Nipsey Hussle en un remix de ‘Memories’, el hitazo de hace 2 años dedicado a Jordi que suma ya más de 1.000 millones de streamings; y Juice WRLD en ‘Can’t Leave You Alone’. Hay aquí varias canciones que ya conocemos, pues se ha recuperado también la olvidadilla ‘Nobody’s Love’ y un tema de Adam Levine con Jason Derulo llamado ‘Lifestyle’ para la edición exclusiva de Target. Tampoco faltarán los guiños latinos con Anuel AA y Tainy.

‘Beautiful Mistakes’ es un tema que no había sido particularmente un éxito, pero sobre todo desde que se estrenó su vídeo y fue añadido a la todopoderosa playlist «Today’s Top Hits’ de Spotify, que siguen 27 millones de personas, se ha ido estabilizando. Ahora mismo sube al puesto 18 en el Billboard Hot 100, un nuevo máximo; y se mantiene en torno al puesto 50 en Reino Unido tras 10 semanas de permanencia.

1. ‘Beautiful Mistakes’ (feat. Megan Thee Stallion)

2. ‘Lost’

3. ‘Echo’ (feat. blackbear)

4. ‘Lovesick’

5. ‘Remedy’ (feat. Stevie Nicks)

6. ‘Seasons’

7. ‘One Light’ (feat. Bantu)

8. ‘Convince Me Otherwise’ (feat. H.E.R.)

9. ‘Nobody’s Love’

10. ‘Can’t Leave You Alone’ (feat. Juice WRLD)

11. ‘Memories’

—-

12. ‘Memories (Remix)’ (feat. Nipsey Hussle & YG)

13. ‘Button’ (feat. Anuel AA & Tainy)*

14. ‘Lifestyle’ (Jason Derulo feat. Adam Levine)*









