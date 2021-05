Rigoberta Bandini orina en el plató de La Resistencia y luego canta ‘Caillou’

Rigoberta Bandini ha visitado esta noche La Resistencia para promocionar su último éxito ‘Perra‘ así como las próximas fechas de la gira que está realizando actualmente. La artista actúa el 4 de junio en Marina Sur de Valencia, el 18 de junio en el Barbaroja Pop Festival de Cintruénigo (Navarra), el 19 de junio en el Coliseum de A Coruña y el 1 de julio en el festival VIDA de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Para romper el hielo, a Rigoberta no se le ocurre otra cosa que traerle a Broncano un paquete de pastillas para combatir la diarrea porque asegura que ha pasado nervios antes de venir al programa y que las ha necesitado, por si él las llega a requerir cuando entreviste al «presidente de Bielorrusia». Aún así, señala que ella normalmente «caga sana pero suelta» y esto no es una letra de ninguna canción suya aunque lo parezca.

A lo largo de la entrevista, Rigoberta habla sobre sus papeles de dobladora en películas como ‘Trolls’ o ‘Brave’ y deja anonadado a Broncano cuando le revela que ella dobló el personaje de ‘Caillou’ con 8 años; presenta a su primo, sentado en las butacas entre el público, y que resulta ser músico de su banda, y habla sobre su éxito pandémico: Rigoberta es de las pocas artistas que pueden presumir de haber prosperado durante la pandemia, especialmente a partir del éxito viral de ‘In Spain We Call It Soledad‘.

La presencia de una cabina sanitaria móvil en el plató de La Resistencia (el típico «Poli Clean») da pie a que Rigoberta Bandini se anime a orinar allí delante de todo el mundo, eso sí, con la puerta bien cerrada y la cámara de vigilancia tapada para que nadie pueda ver nada. La guinda del pastel, escuchar a Rigoberta pedir pape higiénico y después cantar la canción de ‘Caillou’ metida en el «Poli Clean», una vez se ha descargado. Only in La Resistencia.